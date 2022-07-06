總統人事秘書李元模的夫人同乘總統專機“空軍壹號”引爭議. July. 06, 2022 08:05. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 記者5日獲悉，總統人事秘書李元模（音）的夫人申某日前陪同尹錫悅總統前往西班牙馬德裏參加北大西洋公約組織峰會。企業家出身的申某沒有擔任正式職務，她乘坐總統專機等秘密支援總統夫婦海外日程壹事引發了是否合適的爭議。 綜合執政圈有關人士5日的話，申某為了支援尹錫悅總統夫婦，比隨行團先行壹步前往西班牙，在巡訪期間還幫助了總統夫人金建熙女士的部分業務。她在當地與幾名總統室人士壹起的場面，也被壹線官員和采訪團看到。據悉，申某在結束北約活動後，乘坐總統專機於1日與總統夫婦、隨行團、采訪團壹同回國。 申某是著名韓醫醫療財團理事長的次女，2013年1月與當時任檢察官的李元模結婚。尹錫悅總統的大選陣營相關人士表示：“據我所知，申某在選舉當時壹直在暗中幫助尹總統和金女士。”申某曾擔任韓醫相關J公司代表（負責人），今年4月30日辭去了註冊理事職務，並記錄在5月10日的法人登記事項中。因此有人分析認為，申某可能正在試探總統室的任命。 對於申某的同行，有人指出金建熙是否還在接受以私人關系為基礎的非正式渠道的協助。總統室相關人士表示：“在總統室體制整頓之前，申某可能曾幫過忙，但實際上從未在附屬室工作過。”他還斷然否認說：“申某沒有向總統室提交過聘用誌願，今後也沒有聘用計劃。”李元模和申某當天沒有接《東亞日報》的電話。

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