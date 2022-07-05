尹錫悅支持率跌至死亡交叉……應該反省是否展現了能夠克服危機的領導能力. July. 05, 2022 08:10. . 就任57天的尹錫悅總統的國政支持率呈下降趨勢。1日公布的韓國蓋洛普調查結果顯示，其支持率連續3周下跌，僅壹個月就下跌了10個百分點。“真實尺度”（Realmeter）和韓國社會輿論研究所的調查顯示，繼上周出現否定評價領先於肯定評價的“死亡交叉”現象之後，昨天的差距進壹步拉大。在這些調查中，否定評價甚至超過了50%。否定評價超過壹半尚屬首次。 政權上臺還不到兩個月，現在判斷新政府的國政力量還為時尚早。要想推進現政府推進的各種政策，並取得業績，還需要壹段時間。但是，對於尹總統“不該這樣的……”輿論逐漸擴散，是不尋常的信號。偏重人事、執政黨的混亂局面等可能起到了綜合作用，但更本質的原因是國家領導能力問題。 新政府面臨的最近危機狀況可以說是“整體困境”也不為過。由於全球經濟蕭條，甚至出現了負增長的憂慮。由於高物價、高利率、高匯率、高油價等，企業和民生經濟受到了直接打擊。令人懷疑的是，新政府是否讓國民相信自己具備了克服這些問題的藍圖和陣容。雖然使前政權崩潰的國政體系恢復正常並匡正法治固然重要，但是否過於突出對檢察機關、警方等權力機關的掌控。 尹總統昨天在上班路上表示：“在進行選舉運動時也沒有太在意支持率。這沒什麽意義。”他接著說：“我只有為國民著想努力工作的想法。”當然，沒有必要對支持率壹喜壹悲。只看著支持率來運營國政的做法也不可取。但支持率是反映民心現狀的指標。絕不能輕描淡寫。 歸根結底，如何運營5年國政還是個問題。就任後的100天非常重要。這段時間是為如何得到國會的協助、凝聚國家力量、突破當前危機狀況進行設計和打基礎的期間。最重要的是，不是檢察機關等法律界人脈，而是經濟陣容，要成為國政的中心軸。如果以“我們這屆政府不同”為由，只按照自己的想法展開國政，那就是“我走我的路”。

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