關閉以自我為中心的開關. July. 04, 2022 07:42. . “如果不是站在那個人的立場上考慮，完全理解那個人是不可能的。除非穿著那個人的皮肉，成為那個人走路。”―出自哈珀•李的《殺死壹只知更鳥》中 在《殺死壹只知更鳥》中，阿提庫斯對他的小女兒斯庫特的建議是我最喜歡的文章之壹。斯庫特為了實踐父親的建議不斷努力，有時也會失敗，但直到書的末尾才真正理解拉德利的立場。對於作為精神健康醫學科醫生的我來說，這篇文章不是“完全不可能產生共鳴，放棄它”的信息，而是“我無法完全理解別人的立場，所以不要隨意判斷那個人的人生和價值觀，為了產生共鳴而不斷努力”的自警文。還有比理解他人更難的事情嗎？過了30歲來到美國擔任精神科醫生的我每天都會面對和我過著人種、語言、文化完全不同生活的患者。對於看起來和我沒有壹點共同點的他們，我盡最大努力去共鳴，他們相信第壹次見到的東方男子精神科醫生我，並敞開心扉。從表面上看完全不和諧的我們，就像管弦樂隊的樂器壹樣，彼此共鳴並聯系在壹起。我們常常誤以為只有和某人有過類似的經歷才能理解那個人。但是，如果與對方有過相似的經歷，本人經歷的感情和記憶反而太強烈，因此很難對他人的感情產生準確的共鳴。在共鳴方面，比經驗更重要的是暫時關閉理解和幫助他人的意誌和以自我為中心的開關。與患者的共鳴和聯系經驗是教會我的最大的教訓。

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