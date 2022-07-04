斯維亞特克爆冷輸給世界排名37位的科內，連勝記錄停在37場. July. 04, 2022 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. 女子網球世界排名第壹的伊加•斯維亞特克（21歲•波蘭）的連勝記錄停留在了37場上。在3日結束的溫布爾登網球公開賽女單第三輪比賽中，斯維亞特克以0比2（4-6、2-6）完敗於阿利澤•科內（32歲•法國•第37位）。截止到此次大賽第2輪，此前保持37連勝的斯維亞特克自2月16日在迪拜錦標賽8強賽上失利後，時隔5個月再次敗北。在取得37連勝的過程中，她獲得了包括大滿貫賽法國網球公開賽在內的6個大賽的冠軍獎杯。女子網球37連勝是繼1997年馬丁娜•辛吉斯（41歲•瑞士）之後時隔25年創下的紀錄。 對方選手們甚至表示“（斯維亞特克）正在展示不同層次的網球”，似乎暫時沒有對手的斯維亞特克在草地球場上沒有發揮出應有的實力。雖然她曾是2018溫布爾登網球公開賽青少年冠軍出身。但在進軍成人舞臺後的草地球場上，去年溫布爾登公開賽的16強是她的最好成績。上個月奪冠的法國公開賽是紅土球場，1月份進入4強的澳大利亞公開賽是硬地球場。斯維亞特克在賽後表示：“大致來說，重新站在球場上時都有計劃，知道應該更換什麽，但在這裏（溫布爾登）似乎忘了這壹點，所以很混亂”，“在草地球場上，所有的事情都發生得太快了。” 戰勝世界第壹的科內表示，“想起了8年前在這塊球場戰勝塞琳娜（小威廉姆斯）的時候。對我來說這是壹塊充滿幸運的球場。”科內在2014年溫布爾登網球公開賽時，也曾在壹號球場擊敗過“網球女皇”塞琳娜•威廉姆斯（41歲•美國）。當時小威排名世界第壹位。科內說：“隨著時間的推移，好的葡萄酒會越來越好，我好像也是這樣”，“我是斯維亞特克的粉絲。能夠戰勝代表女子網球的選手，我感到非常高興。” 另外，納達爾（36歲•西班牙•第4位）在男子單打第三輪比賽中以3比0（6-1、6-2、6-4）戰勝了洛倫佐•索內戈(27歲•意大利•第54位)，成功晉級大會16強。納達爾在第3局比賽途中，在球網前似乎訓斥了索內戈，從而引發了爭議。納達爾在賽後記者會上表示：“因為（對手的叫聲）壹直讓我感到不舒服。雖然想說得好聽壹點，但我（把索內戈叫到網前）必須說我錯了。這是我的失誤。”據外電報道，索內戈不僅在擊球的瞬間，而且在球來到對方（納達爾）場地後也發出怪聲，對此納達爾提出了抗議。

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