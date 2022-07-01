面對即將到來的世錦賽，禹相赫立志奪冠. July. 01, 2022 08:06. by 仁川=姜東雄記者 leper@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26歲•國軍體育部隊）爲了新的挑戰登上了出國的飛機。 禹相赫將力爭于本月15日在美國俄勒岡州尤金開幕的世界田徑聯合會（WA）室外世界錦標賽男子跳高比賽中獲得金牌。在3月舉行的世界室內田徑錦標賽上獲得冠軍的禹相赫如果此次也能奪冠，將成爲繼1993年“傳說”哈維爾•索托馬約爾（55歲•古巴）之後時隔29年再次在同一年同時獲得室外和室內錦標賽冠軍的第一人。雖然在這兩場大賽中都有奪冠經曆的選手共有4名，但索托馬約爾是唯一一名在同一年同時奪冠的運動員。 從1987年到2003年，世界田聯在同一年舉辦室內和室外世界錦標賽，從2004年開始雙數年輪流舉辦室內比賽，單數年輪流舉辦室外比賽。原本應該在去年舉行的此次室外大賽因東京奧運會延期一年而一起被推遲，從而産生了誕生“另類紀錄”的可能性。 6月30日，禹相赫在走出仁川機場出境口時表示“（我會讓競爭者）感受到‘無法逾越的牆’”，並表示“我會帶著分量最重的獎牌回來，請大家多多支持。”去年東京奧運會共同金牌得主穆塔茲•巴爾希姆（31歲•卡塔爾）和詹馬爾科•坦貝裏（30歲•意大利）也將向此次大賽冠軍發起強力挑戰，但禹相赫身上絲毫沒有顯露出緊張的神色。他說：“（在其他比賽中）也贏過巴爾希姆和坦貝裏，所以不會太在意”，“我想專注于自己的比賽，並看他們因爲我而動搖的樣子。” 身高2米35的韓國紀錄保持者禹相赫的目標是超越本賽季室外比賽世界最好成績2米34（伊利亞•伊萬紐克•俄羅斯)，登上冠軍寶座。禹相赫說：“我一直希望得到最佳的頭銜。很想在田徑項目上書寫新的曆史，留下我的名字”，“此次室外大賽的冠軍成績應該在2米30後半段。”本賽季禹相赫的室外最好成績是2米33。 禹相赫打算從現在的體重（67公斤）再減1~2公斤，提高跳躍效率。去年12月在美國進行轉地訓練時，體重在82~83公斤之間徘徊的禹相赫進行了系統性的減肥，並于3月以68公斤的成績在室內錦標賽上登上了冠軍寶座。在訓練和減肥並行的時候，最佳競技狀態得到了體現。禹相赫將在16日進行預選賽，19日進行決賽。禹相赫笑著說：“比起壓迫感，更多的是激動。事實上，現在也想快點參加比賽，所以身體有點癢”，“估計賽場上觀衆會爆滿，我會享受那種氛圍的。”

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