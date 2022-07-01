英機構：“朝鮮黑客集團‘拉紮魯斯’竊取價值1億美元的虛擬貨幣”. July. 01, 2022 08:07. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 有分析稱，與朝鮮有關的黑客組織“拉紮魯斯”最近竊取了1億美元（約1300億韓元）規模的虛擬貨幣。分析利用區塊鏈技術的虛擬貨幣交易等的英國機構“橢圓企業”（Elliptic Enterprise）當地時間6月29日表示：“區塊鏈技術企業哈莫尼（Harmony）24日遭到黑客攻擊，價值1億美元的虛擬貨幣被盜。這可能是黑客組織‘拉紮魯斯’所為。” 據橢圓企業透露，黑客對為虛擬貨幣以太坊等交易提供區塊鏈技術的哈莫尼進行攻擊，用的是虛擬貨幣轉移技術。該機構表示，黑客們利用該技術將偷來的區塊鏈轉換成以太坊後，將其中約3900萬美元送往難以追蹤交易的“虛擬貨幣混合器”等，正在進行洗錢。 據悉，黑客們以在亞洲地區工作的哈莫尼員工的用戶名和密碼為首要目標，侵入哈莫尼系統，並在亞洲地區夜間轉移資金。這也表明，在韓美討論切斷朝鮮核和導彈資金來源的新制裁時期，朝鮮為賺取美元而進行的黑客攻擊仍在繼續。 據悉，與朝鮮情報機關偵察總局相關的“拉紮魯斯”壹直主導著通過加密貨幣黑客獲得非法外匯。區塊鏈視頻遊戲《Axy Infinity》（阿蟹）今年3月發生6.25億美元規模的虛擬貨幣黑客事件，美國財政部也指認“拉紮魯斯”是主犯，並制裁了相關組織和虛擬貨幣錢包等。

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