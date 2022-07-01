勞資雙方都反對的最低時薪9620韓元. July. 01, 2022 08:07. by 周愛眞, 具特敎 jaj@donga.com,kootg@donga.com. 雖然2023年的最低工資被確定為比今年上漲5%的每小時9620韓元，但勞動界和經營界都反駁稱“難以接受”。如果將明年的最低工資換算成月薪，將達到201.0580萬韓元（以290小時為準）。有人指出，隨著公益委員們今年事實上就最低工資作出決定，應該改善現行最低工資決定方式。 ○ 以沒有法律依據的算式決定上調率 最低工資委員長朴俊植（音）30日在政府世宗大廈召開新聞發布會，作為明年最低工資上漲率5%的依據，提出了企劃財政部、韓國銀行、韓國開發研究院預測的今年經濟指標預測值的“平均值”。具體而言，是把經濟增長率（2.7%）和消費者物價上漲率（4.5%）這兩項最低工資上調因素相加後，再扣除就業者增加率（2.2%）這壹下降因素。 公益委員們在去年的審議中也使用了同樣的算式。最低工資法只規定考慮“勞動者的生活費、類似勞動者的工資、勞動生產率及收入分配率等”作為決定的基準，並沒有使用這種算式的依據。 朴俊植解釋說：“我們考慮到，決定每年最低工資的標準不能忽東忽西，”“要盡可能準備合理、可預測的算式。”對於在因高物價而陷入困境的低工資勞動者和小型企業兩者之間，將焦點放在哪壹方而決定的提問，他答道：“考慮了雙方的主張。” 但是勞動界和經營界都在反對此次最低工資決定。中小企業中央會當天表示：“由於回避現實的最低工資上調，雇傭沖擊是不可避免的，”“雇傭減少的痛苦，將由中小企業和低熟練弱勢群體勞動者承擔。”全國民主勞動組合總聯盟表示：“考慮到上漲的物價，這實際上是削減工資，”“為了保障最低工資的本來宗旨，將開始制度改善鬥爭。” ○ 每年勞資雙方都退出決策……呼籲改善的聲音越來越大 1988年實施最低工資制度後，上調率低於此次（5%）的只有4次。以適用年度為基準，1998年9月-1999年8月（2.7%）的外匯危機時期、1999年9月-2000年8月（4.9%）、新冠疫情沖擊較大的2020年（2.9%）和2021年（1.5%）等。但也有觀點認為，考慮到文在寅政府5年間最低工資上漲了約42%，此次上調率並不小。據分析，雖然公益委員們可以更加註重“最低工資的穩定”，但隨著最近物價大幅上漲，考慮到低收入勞動者的生計維持，提出了折中方案。 在每年勞資雙方都退出決策的情況下，壹再出現了事實上由公益委員們決定最低工資的跛行運營，因此，對改善最低工資決定方式的呼聲也越來越高。釜山大學法學專門研究生院教授權赫（音）表示：“在決定最低工資方面應積極反映勞資意見，但決定本身以專家為中心，以客觀指標為依據反映經濟余力比較好，”“像現在這樣勞資像團體協議壹樣進行較量的方式，會產生降低決定的最低工資市場接受性的副作用。”

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