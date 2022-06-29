藝術的陽光. June. 29, 2022 07:46. . 心理創傷（心理陰影）似乎只發生在經曆衝擊性事件的當事人身上，但有時也會超越世代繼承。趙京蘭作家的《河豚》是一部充滿這種心理創傷故事的小說。 奶奶選擇的死亡就在小說當中。當時30歲的老奶奶煮河豚湯，只給自己的東西下毒然後喝下去就死了。在飯桌前看到這一情景的她的丈夫和年幼的兒子受到的衝擊超乎想象。問題在于這對兩人來說並沒有結束。在場的年幼的兒子後來生的女兒（主人公）有一天偶然聽到了這個故事。周圍的人說她的長相和行爲都和奶奶很像。從那時起，她開始覺得有人“跟著自己”。一種精神分裂。 乍一想根本說不過去。連後來出生的孫女也受到心理創傷，這太不合邏輯了。但是，非邏輯就是現實，這又如何是好呢？心理創傷之所以可怕，是因爲這種非邏輯性。自殺的理由對孫女來說並不重要。只是被奶奶選擇的極端死亡方式所壓倒。她幾乎病態地想到了奶奶，想到了同樣方式的自殺。像奶奶一樣用河豚。 讓她回到生活中，是某位建築師的溫暖之心。認爲“建築追求的共同概念”是舒適的巢穴的建築家。他給她當心理窩。他也有傷痛。他的哥哥也自殺身亡。他不是沒有痛苦。只是沒有被壓倒。他對雕刻家主人公這樣說。“你不是藝術家嗎？應該可以表現出來。”意思是說，可以用雕刻來表現壓抑在心頭壓倒自己的東西。心理創傷是什麽？就是把人類推入無秩序的黑暗之中。那麽，擺脫這些的途徑就是把陽光照進黑暗裏。當然，藝術就是陽光。有時候。

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