韓國女足招牌明星池笑然在全球女足運動員中排名第25位. June. 29, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國女子足球招牌明星池笑然（31歲•水原FC•照片）在美國體育專門媒體ESPN評選的女子足球運動員排名中位列第25位。 28日，ESPN公布了2021~2022賽季全世界女子足球運動員中表現突出的前50名球員。去年首次發表的該排名是由女子足球主教練、球隊管理層等組成的26名專家投票決定的。去年排在第18位的池笑然今年被選爲第25位。在50名女足運動員中，亞洲球員只有池笑然一人。 ESPN表示，“池笑然離開切爾西（英格蘭）返回韓國的消息讓很多球迷失望。因爲觀看池笑然的比賽是絕對的樂趣。”把池笑然稱爲“中場指揮家”的ESPN表示，“池笑然拉弓讓切爾西這支球隊舞動起來。雖然有人忽視了池笑然是多麽好的球員，但她確實給切爾西隊帶來了8年的全盛期。” 從2014年開始在切爾西效力的池笑然帶領球隊獲得了6次女子超級聯賽冠軍、4次女子英格蘭足球協會（FA）杯冠軍。2021~2022賽季結束後，池笑然于上月加入了WK聯賽水原FC。 女子足球運動員排名第一的是1月獲得國際足聯（FIFA）年度最佳女球員獎的來自巴塞羅那（西班牙）俱樂部的亞曆克西娅•普特亞斯（28歲•西班牙）。

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