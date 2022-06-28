現代重工業從菲律賓接到6艘總價逾7000億韓元警備艦訂單. June. 28, 2022 07:55. by 金在亨 monami@donga.com. 現代重工業集團27日與菲律賓政府簽訂了建造總規模達7449億韓元的6艘遠海警備艦的合同。 簽訂訂單合同的艦艇排水量爲2400噸級，長94.4米，寬14.3米，由蔚山現代重工業建造，預計2028年交貨。續航距離達5500海裏（1.019萬公裏），可長時間作戰，搭載了1門76毫米艦炮和2門30毫米炮。這裏還配備了可以運用直升機和無人機的直升機坪。 現代重工業集團計劃以此次合同爲契機，積極探索進軍海外艦艇市場。現代重工業集團解釋說，此次合同也是利用先向菲律賓交付護衛艦的先進經驗，反映菲律賓政府的要求條件而獲得的“定制合同”。現代重工業曾在2016年建造兩艘護衛艦並交付給菲律賓國防部。 當天，現代重工業還簽訂了去年2月和2020年5月交付的兩艘菲律賓護衛艦的壽命周期支援（MRO）事業合同。現代重工業特殊船事業本部長（副社長）南相勳（音）表示：“掌握世界市場需求，開發和出口多種類型的艦艇的經驗取得了成果，對此感到非常高興”，“今後將通過事業多元化戰略和對研究開發的集中投資，以技術爲中心引領新市場。” 另外，當天在菲律賓馬尼拉國防部大樓舉行的簽約儀式上，韓國造船海洋副會長賈三铉、現代重工業特殊船事業本部長南相勳、韓國駐菲律賓大使金仁哲、菲律賓國防部長官德爾芬•洛倫紮納、海軍副司令伯納德•巴倫西亞等菲律賓國防部及海軍主要人士出席。

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