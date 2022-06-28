科羅拉多雪崩隊時隔21年再次捧起NHL冠軍獎杯“斯坦利杯”. June. 28, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 科羅拉多雪崩隊時隔21年再次捧起了北美職業冰球聯賽（NHL）冠軍獎杯“斯坦利杯”。 科羅拉多雪崩隊27日在美國佛羅裏達州坦帕的阿馬裏競技場舉行的NHL總冠軍爭奪戰（7戰4勝制）第6場比賽中，客場以2比1戰勝“雙衛冕冠軍”坦帕灣閃電隊，以總比分4比2確定了冠軍。這是科羅拉多隊繼1996年和2001年之後第三次登上NHL冠軍寶座。相反，試圖連續3年奪冠的坦帕灣隊沒能阻擋科羅拉多隊的旋風，只能屈居亞軍。 授予季後賽最有價值球員（MVP）的康恩•史密斯獎杯，屬于科羅拉多雪崩隊3年級的後衛凱爾•麥卡（24歲•加拿大），他全票當選。科羅拉多隊隊長加布裏埃爾•蘭德斯科格（30歲•瑞典）在賽後接受ESPN采訪時，被問到科羅拉多隊的奪冠秘訣時，他回答說：“麥卡在哪裏，找找看吧。” 麥卡也是頒發給常規賽最佳防守隊員的諾裏斯獎杯的獲得者，在此次季後賽20場比賽中，他攻入8球，奉獻21次助攻，創下隊內最高得分點29分，帶領球隊奪冠。麥卡也是NHL曆史上第三位在同一賽季獲得諾裏斯獎杯和康恩•史密斯獎杯的球員。麥卡說：“從小開始夢想的瞬間變成了現實。所以反而感覺有些不現實”，“以後我會成爲更加進步的選手。” 在球員時期參與了球隊兩次奪冠經曆的喬•薩基克團長表示：“已經戰勝了最好的球隊，現在我們也想成爲像坦帕灣隊一樣挑戰3連冠的球隊。”在NHL曆史上，紐約島人隊在1980年至1983年創下的連續4次奪冠是最多賽季連續冠軍記錄。

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