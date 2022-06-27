七國集團-北約系列峰會……“美國盟國 VS 中俄”的新冷戰超級周. June. 27, 2022 07:54. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、洪秀英記者 weappon@donga.com、gaea@donga.com. 隨著七國集團峰會的北約峰會從當地時間26日開始陸續舉行，以美國盟國為主的“民主價值同盟”和聚集發展中國家的中國-俄羅斯之間將拉開左右新冷戰格局的超級周帷幕。全球新冷戰對通貨膨脹和經濟蕭條等全球復合危機產生的影響備受關註。 尹錫悅總統首次作為受到邀請的韓國首腦身份參加北約峰會，他將於29日與美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行韓美日首腦會談。韓日首腦會談則沒有談攏。 拜登為出席28日為止舉行的七國集團峰會而訪問德國，26日與德國總理朔爾茨舉行首腦會談，發表了針對中國的“全球基礎設施夥伴關系”構想。七國集團將共同支援發展中國家構建社會基礎設施，以應對中國的“壹帶壹路”。 拜登還將出席29日、30日在西班牙舉行的北約首腦會議，討論並通過包含應對中國迅速擴大軍事影響力的構想在內的北約新戰略概念。 俄羅斯總統普京25日表示，“將應對西方的威脅”，並表示將在數月內向與北約接壤的親俄國家白俄羅斯提供可搭載核彈頭的“伊斯坎德爾-M”導彈系統。 與普京總統關系密切的中國國家主席習近平以金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）峰會為契機，邀請亞洲、南美、中東、非洲13個發展中國家領導人參加24日舉行的“全球發展高層對話會”，公布了對發展中國家追加投資10億美元（約1.3萬億韓元）的計劃。

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