朝鮮召開作戰會議時故意展示掛著韓國地圖……韓美應盡快修改作戰計劃. June. 25, 2022 07:22. . 朝鮮勞動黨中央軍事委員會擴大會議最近審議並批準了“旨在加強戰爭遏制力的重大問題”。朝鮮給前方部隊追加了作戰任務，還修改了作戰計劃。朝鮮媒體在報道這壹消息的同時，還公開了軍方領導層掛著畫有韓方東海岸軸線的地圖進行會議的照片。朝鮮國務委員長金正恩親自主持了為期三天的會議，並表示了“黨中央的戰略見解和決心”。 朝鮮破例公開修改作戰計劃的事實，並公開了展開韓國地圖的會場，這是露骨的信息，即“以韓國為目標修改了作戰計劃”。雖然進行了馬賽克處理，但地圖上包括慶北浦項。此次修改作戰計劃可能與4月朝鮮試射的新型戰術誘導武器的實戰部署有關。這是朝鮮稱“這是為了戰術核武器運用的效果”，炫耀其性能提高的短程導彈。針對韓國的戰術核武器威脅，正在進入實際戰鬥力化階段。 朝鮮的這種舉動從根本上改變了韓半島內的軍事安保格局，從這壹點來看，是嚴重的威脅。也就是說，朝鮮將利用戰術核武器推翻此前在大部分常規武器上落後於韓國的劣勢格局。據悉，將成為戰術核武器連鎖試驗的第七次核試驗也已經做好了準備，強行進行只是時間問題。有分析認為，朝鮮表決通過的“加強戰爭遏制力的重大問題”可能是批準朝鮮進行第七次核試驗。 朝鮮借新冷戰格局實現開發和部署戰術核武器的企圖，這也是個問題。美國邀請包括韓國在內的亞洲國家領導人參加本月末在西班牙舉行的北約峰會，尋求擴大反俄、反華戰線。中國和俄羅斯以金磚四國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）聯合應對。趁著國際社會陣營的爭鬥使制裁討論變得無力，朝鮮僅今年就發射了19次導彈，進行武力挑釁。 韓美兩國為應對朝鮮核武器和導彈威脅，正在制定新的作戰計劃，以取代現有的“作戰計劃5015”。但是，從對威脅出現改變進行分析到增強軍隊戰鬥力、結構改編等綜合作戰計劃，有時需要數年時間。從目前朝鮮的動向來看，必須比現在加快速度。高級別延伸遏制戰略協議機制也要盡快重新啟動。如果再不著急，就無法及時阻止朝鮮正在高度化的對韓國核威脅。

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