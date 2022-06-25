食物中毒情況緊急，沙門氏菌6月患者數創曆史新高. June. 25, 2022 07:23. by 趙健熙 becom@donga.com. 隨著炎熱潮濕的天氣持續，食物中毒患者正在劇增。成爲慶南金海市“冷面店集體食物中毒”事件原因的沙門氏菌（學名：salmonella），自今年以來感染患者人數創曆史新高。 韓國疾病管理廳24日表示，6月1~3周（5月29日~6月18日）全國標本監視醫院共報告了192名沙門氏菌感染患者。這比之前3周（5月8日至28日）的141人增加了36.2%，是自2015年開始相關統計以來與同期相比規模最大的一次。諾如病毒（Noro virus）和腺病毒（Adenovirus）等引起食物中毒的病毒患者最近也比去年增加了近2倍。 沙門氏菌在高溫多濕的環境下活躍地繁殖。食品醫藥品安全處流行病學調查結果顯示，在發生1名死亡者的金海冷面店事件中，餐廳方面將剩下的雞蛋絲保管在冰箱裏，第二天再次放到了冷面配菜上。有人懷疑，在制作雞蛋絲的過程中，被汙染的沙門氏菌在一天內迅速繁殖，結果雖然每碗冷面只沾染了5~10克的量，但引發了34人的集體食物中毒事件。

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