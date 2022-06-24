558億韓元！利物浦前鋒馬內轉會至德甲豪門拜仁慕尼黑隊. June. 24, 2022 07:51. by 兪載泳 elegant@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽（EPL）利物浦的前鋒薩迪奧•馬內（30歲•塞內加爾•照片）轉會到了德甲豪門拜仁慕尼黑隊。 拜仁俱樂部23日正式宣布引進馬內。合同期限截止到2025年6月30日。據英國媒體BBC等透露，轉會費達3500萬英鎊（約558億韓元）。拜仁曾兩次向利物浦提議引進馬內，但均遭到了拒絕。馬內說：“能夠來到拜仁隊感到非常高興。從一開始就對這家優秀的俱樂部産生了興趣”，“現在是挑戰的最佳時機。希望在這個團隊中實現很多東西。” 馬內2011年在梅斯（法國）以職業球員身份出道，曾效力于薩爾茨堡紅牛（奧地利）、南安普敦（英格蘭），2016年以3400萬英鎊的轉會費加盟利物浦。在效力利物浦的6個賽季裏，他在269場比賽中攻入120粒進球。在2018~2019賽季，他與隊友穆罕默德•薩拉赫（30歲）一起以22粒進球榮登英超共同得分王的寶座。他還曾4次入選英格蘭職業足球運動員協會（PFA）年度最佳陣容。 拜仁俱樂部主席赫伯特•海納對馬內加盟球隊表示歡迎，他說：“馬內將提高拜仁和德甲的魅力。”“傳說中的守門員”拜仁俱樂部首席執行官奧利弗•卡恩也表示歡迎說：“幾乎沒有像馬內一樣長時間在世界最高水平上取得成功的球員。”

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