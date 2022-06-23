李賢重能否成爲第二個登錄NBA的韓國球員？. June. 23, 2022 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 距離美國職業籃球（NBA）新秀摘牌大會僅剩一天。來自美國戴維森大學的李賢重（22歲•照片）能否成爲繼2004年的河升鎮（37歲）之後，第二位登上夢想舞台的韓國球員，備受關注。 在此次選秀大會中，共有58名球員獲得提名。30支球隊到在兩輪摘牌中有兩次挑選心儀球員的機會，邁阿密熱火隊和密爾沃基雄鹿隊在上個賽季轉會、引進自由簽約球員（FA）的過程中，違反了禁止事前接觸的條款，因此各自被剝奪了1張選秀權。 戴維森大學（庫裏的大學就讀學校）3年級學生李賢重在2012~2022賽季共參加了34場比賽，場均能拿到15.8分、6個籃板球、1.9次助攻。他的場均上場時間爲32.1分鍾，3分球命中率38.1%，帶動了球隊的外圍進攻。宣布進軍NBA，並與盧卡•東契奇（23歲•達拉斯小牛）的經紀人簽約的李賢重在NBA下級聯賽G聯賽訓練營等地進行了整改，在NBA相關人士面前展示了自己的實力。 李賢重的身高（201厘米）和投射能力在NBA也得到了充分的認可。美國體育專門媒體《The Athletic》17日對李賢重給予了好評，稱“他是一個能夠進行移動投籃（相對定點投籃）的大個子投手”，“在大學舞台上，他的三分球命中率達到了39.7%，罰球成功率也達到了82.3%”。該媒體還補充說，“在美國大學體育協會（NCAA）大西洋10公會上，他還能像大前鋒一樣爭搶籃板球。” 對于提名可能性，很多人持否定態度。美國ESPN在4月份進行的模擬選秀中，將李賢重的名字排在了第96位，而《布利策報道》也把李賢重排在了第88位。《The Athletic》所屬的專家們也把李賢重的名字排在了第64、第66位，被排除在選秀圈之外。供職于《The Athletic》的NBA選秀專家薩姆•伯西尼在21日發行的《球探報告》中表示，“像他這樣的身高，能夠進行這樣投籃的球員幾乎沒有”，“很擔心他的防守。力量和運動能力不足，要想馬上在NBA立足似乎有點困難。” NBA選秀大會將于韓國時間24日上午8時30分在美國紐約布魯克林巴克萊中心進行。

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