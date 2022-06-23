韓國上半年貿易逆差創紀錄…… 時隔25年的雙胞胎赤字成為現實嗎？. June. 23, 2022 07:40. . 韓國關稅廳21日表示，從今年1月起到本月20日為止，韓國的貿易收支赤字額預計將達到154億美元，以上半年為基準，將達到歷史最大規模。這是因為，由於全球經濟的不穩定，韓國產業的主力產品汽車和無線通訊器材出口陷入低迷，而烏克蘭戰爭導致供應網出現差池，原油和石油產品等能源進口大幅增加。 如果這種貿易赤字基調持續下去，商品和服務交易、收入轉移收支合計的經常收支今年可能會出現赤字。4月份的經常收支已經出現8000億美元赤字。再加上危機時需要起到緩沖作用的管理財政收支，預計今年將出現110萬億韓元的赤字。經常收支和財政收支同時下降到負值的“雙胞胎赤字”，在1997年外匯危機後時隔25年再次成為現實。 雙胞胎赤字是韓國經濟的對外支付能力和國家生計的健全性同時惡化的信號。這是政府和政治圈用各種規制阻礙企業競爭力，用傾囊相助式民粹主義政策亂花國家資金的結果。在國家債務劇增的情況下，如果經常收支赤字基調持續下去，韓元價值就會下降，受此影響，國內物價上漲壓力會增大，這種惡性循環將反復出現。最重要的是，雙胞胎赤字是導致對外信任度下降和大規模資本流出、對經濟造成沖擊的大型不利因素。 目前，韓國經濟正陷入高物價和生產、消費、投資都減少的進退兩難局面。韓國不是主要貨幣國，資源也不足，如果陷入雙胞胎赤字，經濟就會失去活力，被困在看不到突破口的隧道裏。經濟合作與發展組織已經下調韓國的增長率預測值，提出了調整財政支援方式、結構改革、勞動及資本的再分配等諸多改革課題的要求。 盡管如此，企劃財政部和韓國銀行仍然認為，4月份的經常收支赤字是外國人分紅帶來的暫時現象。這讓人懷疑，這麽說的他們，究竟知不知道經濟基礎已經見底的現實。當局應積極應對出口企業的現場困難，將貿易收支轉為順差，同時集中政策力量構築韓美貨幣互換等外匯市場的安全閥。必須趕在雙胞胎赤字成為韓國痼疾之前，拿出緊急處方。

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