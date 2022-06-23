猴痘蔓延至全世界……42國3099人感染. June. 23, 2022 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. 在猴痘擴散到全世界的情況下，美國疾病控制預防中心以世界衛生組織和各國資料為基礎推算的結果顯示，包括韓國在內的42個國家有3099人感染。 據美國疾控中心當地時間21日透露，歐洲27個國家出現了2683名感染者，占全體的86%。北美（351人）、中東（24人）、南美（19人）緊隨其後。不僅是韓國，新加坡等東南亞地區也首次出現了感染者。 據路透社報道，當天在新加坡確認的感染者是英國男性航空乘務員。新加坡衛生部表示，該男子正在住院，健康狀況良好。保健當局對與該男子接觸的13人采取了3周隔離措施，並以客機乘客等為對象進行流行病學調查。 據世衛組織透露，除風土病地區非洲外，其他地區因猴痘死亡的感染者截至17日共有1人。 隨著猴痘的擴散趨勢持續，世衛組織計劃於23日召開緊急會議，決定是否宣布“國際公共衛生緊急狀態”。“國際公共衛生緊急狀態”是發布世界流行疾病的最高水平的警報階段。目前適用於新冠病毒感染癥和小兒麻痹癥。 世衛組織認為，猴痘的擴散是以同性之間發生性關系的男性或訪問歐洲、北美等地的人為中心進行的。英國確診患者最多，達793人。英國保健當局21日勸告同性戀者和雙性戀者男性等高危人群接種疫苗。世衛組織的立場是，被認為具有預防猴痘效果的天花疫苗臨床數據不足，供應也不充分，因此大規模接種疫苗為時尚早。

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