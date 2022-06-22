“首位參與《星球大戰》系列拍攝的韓國主要工作人員……接受致敬《老男孩》的邀請”. June. 22, 2022 07:54. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “剛開始是爲了以異鄉人的視角講述美國故事而找到我的，但現在好像自然而然地找到了我。也會有對韓國內容的信賴度提高的影響吧？” 有一位美國好萊塢電影制作人爭先恐後地找上門的韓國攝影導演。早早地在好萊塢站穩腳跟，傳播韓國攝影技術的攝影導演鄭正勳（52歲•照片）就是其主人公。他最近通過接受國內媒體的視頻采訪，對自己在好萊塢的地位變化做出了上述表示。 他拍攝了包括電影《老男孩》（2003年）在內的朴贊郁導演的7部作品。2013年拍攝朴導演的好萊塢處女作《跟蹤狂》進入好萊塢後，鄭攝影導演接連拍攝了由朱迪•福斯特主演的《阿爾忒彌斯酒店》、湯姆•霍蘭德主演的《蜘蛛俠》、《神秘海域Uncharted》等，並成功跻身大勢攝影導演行列。特別是，他負責拍攝由伊萬•麥克格雷格主演的迪士尼Plus系列作品《歐比旺Obi-Wan Kenobi》，成爲以主要工作人員身份參與1977年開始的《星球大戰》系列制作的第一位韓國人。《歐比旺》從8日開始在韓國國內公開。 他說：“雖然‘第一位’這樣的頭銜讓我很有負擔，但《星球大戰》沒有強迫我怎樣做，我自由自在地拍攝，這反而成了我的強項。“他接著說：“在好萊塢，現在《老男孩》還是傳說，所以參與的電影都有人要求能否對錘子打鬥場面進行致敬”，“在拍攝比現有的星球大戰系列氛圍更黑暗的《歐比旺》時，也有這樣的要求。” 也切身感受到了K-Contents在好萊塢的地位日益提高。他說：“過去人們看到我都會提到‘辛奇（韓式泡菜）’、‘拌飯’打招呼，現在會問《鱿魚遊戲》和BTS。在他們的推薦下看了《鱿魚遊戲》，BTS也是當地工作人員和演員之間的話題，所以才知道的。” 對于夢想成爲“第二個鄭正勳”的後輩們，他也沒有忘記提出建議。他說“希望語言不要成爲施展才能的障礙”，強調要好好學習英語。他接著說：“今後不管大的作品還是小的作品，我都會參與其中。如果說專注于作品是拍攝哲學，那就是哲學。”

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