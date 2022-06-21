在韓國國內親眼目睹孫興慜與凱恩的合作進球……10.6萬張門票全部售罄. June. 21, 2022 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（30歲）和哈裏•凱恩（29歲）所屬的英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的訪韓比賽引起了國內球迷的極大關注。 托特納姆熱刺隊將于下月13日晚上8時在首爾世界杯體育場與由K聯賽球員組成的K聯賽明星隊展開對決。3天後的16日晚8時，在水原世界杯體育場，熱刺隊將與西甲聯賽豪門俱樂部塞維利亞隊進行比賽。 據此次訪韓比賽主辦方Coupang Play透露，托特納姆熱刺隊與K聯賽明星隊的比賽門票從17日下午3時開始銷售，僅25分鍾6.6萬多張門票就全部售罄。托特納姆熱刺隊和塞維利亞隊的比賽也從19日下午3時開始銷售，僅20分鍾4萬多張門票也全部售罄。 托特納姆熱刺隊的此次訪韓是季前賽亞洲巡回賽活動之一。英超等歐洲足球5大聯賽每年8月開幕，一直持續到第二年5月。在下個賽季開始之前，在約2個月的季前賽期間，爲了海外球迷，還會到其他國家進行比賽。 這是托特納姆熱刺隊自2005年和平杯後，時隔17年再次在韓國進行比賽。當時托特納姆熱刺隊獲得了冠軍。2017年，球隊曾在沒有比賽的情況下以宣傳爲目的訪韓。而在此次訪韓比賽中，不僅可以看到孫興慜，還可以看到他的摯友、英格蘭國家足球隊隊長凱恩。兩位球員合作攻入41粒進球，創下了EPL曆史最高紀錄。伊萬•佩裏西奇（33歲）等下賽季新加入托特納姆熱刺隊的球員和熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂（53歲）也將與國內球迷直接見面。 對熱刺隊的對手塞維利亞隊的關注度也很高。塞維利亞隊和托特納姆熱刺隊一樣，是下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的參賽球隊，在2021~2022賽季UEFA俱樂部排名中排名第12位，比托特納姆熱刺隊（第14位）高出2個名次。在UEFA歐聯杯上，塞維利亞隊曾獲得過6次冠軍，創下了該賽事曆史最多冠軍紀錄，是傳統強隊。 未能買到兩場訪韓比賽門票的球迷們紛紛湧向二手交易網站。截至20日，二手交易網站上出現了“將在定價基礎上再加10萬韓元”等購買門票的文章。甚至有文章稱，兩張定價爲3萬韓元的三等席B門票以約6倍的35萬韓元出售，可見門票價格正在不斷飙升。

한국어