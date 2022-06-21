“世界”號運載火箭已移送發射臺……今天飛往太空. June. 21, 2022 07:52. by 高興=高在元記者、東亞科學記者金民洙 jawon1212@donga.com、reborn@donga.com. 韓國型運載火箭“世界”號（KLSV-Ⅱ）將於21日下午4時左右再次挑戰，進行第二次發射。 科學技術信息通訊部和韓國航空宇宙研究院表示，“世界”號已於20日上午11時10分左右再次站在發射臺上。這距離15日停在發射臺上後因傳感器故障再次回到組裝樓過了5天。準確的發射時間將於21日下午2時30分公布。 “世界”號20日上午7時20分被裝上無人特殊移動車輛，從全羅南道高興羅老宇宙中心內的發射體綜合組裝大樓到第二發射臺，歷時約1個小時。上午完成了起立工作，下午進行了為充電電源和推進劑等的與發射塔架連接和機密檢查。 “世界”號去年10月首次發射，但由於三級發動機比計劃提前關閉，未能在目標軌道700公裏高空以每秒7.5公裏的速度投送模型衛星。之後經過完善，原定於本月15日進行第二次發射，但因氣象狀況惡化，發射日期又推遲壹天，定在16日。為了16日的發射，在發射前進行最終檢查時，在壹級發動機氧化劑罐傳感器中發現了錯誤，16日的發射再次被取消。 據氣象廳透露，羅老宇宙中心第二發射臺所在的全南高興外羅老島半徑20公裏處落雷的可能性很小，也不會刮起超過“世界”號發射標準的強風。航空宇宙研究院運載火箭推進機構開發部長吳承協（音）表示：“韓國壹定會開辟通往宇宙的道路。”

한국어