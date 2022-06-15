澳大利亞點球大戰險勝秘魯，晉級卡塔爾世界杯. June. 15, 2022 08:00. by 金東昱 creating@donga.com. 澳大利亞隊在點球大戰中戰勝秘魯隊，進入了2022卡塔爾世界杯決賽圈。隨著澳大利亞隊進入世界杯決賽圈，亞足聯（AFC）所屬的決賽圈晉級國家被確定爲曆屆最多的6個國家。 國際足聯（FIFA）排名第42位的澳大利亞隊14日在卡塔爾賴揚舉行的卡塔爾世界杯洲際附加賽上，與秘魯隊（第22位）0比0戰平後，在點球大戰中以5比4獲勝。從2006年德國世界杯到本屆世界杯，澳大利亞隊已連續5次成功進入世界杯決賽圈。澳大利亞在2018年俄羅斯世界杯時，在與洪都拉斯的洲際附加賽上以3比1獲勝，獲得了世界杯正賽門票。 澳大利亞隊在世界杯決賽階段比賽中的曆史最好成績是2006年德國世界杯時的16強。本屆卡塔爾世界杯，澳大利亞隊與法國隊（第3位）、丹麥隊（第11位）、突尼斯隊（第35位）一起被分在了D組。隨著澳大利亞隊進入決賽圈，亞足聯所屬的進入決賽圈的國家包括東道主卡塔爾（第51位）、韓國（第29位）、日本（第23位）、伊朗（第21位）、沙特阿拉伯（第49位）等6個國家，創下了曆史最高紀錄。從2006年開始，亞洲地區共擁有4.5張世界杯決賽圈入場券。2006年、2010年、2014年世界杯時，韓國等亞洲地區有4個國家進入決賽圈，俄羅斯世界杯時則有5個國家進入決賽圈。 在上屆俄羅斯世界杯上時隔36年再次踏上世界杯決賽圈舞台的秘魯，雖然連續兩次試圖登上世界杯決賽圈舞台，但在最後一關失敗。 由于以單場定勝負方式決定哪支球隊能晉級世界杯決賽圈，因此直到當天下半場第37分鍾，兩隊才出現了第一次有效射門，兩隊都表現得十分慎重。在加時賽中也未能分出勝負的兩隊，在點球大戰中悲喜交加。雖然澳大利亞隊的第一個點球手失手，但秘魯隊的第三個點球手射門擊中球門柱，讓兩隊回到同一起跑線。之後澳大利亞隊的點球手接連成功罰入點球，而秘魯隊的第6個點球手的射門被在加時賽結束之前替補上場的澳大利亞隊守門員安德魯•雷德梅恩（33歲•悉尼）擋出，澳大利亞隊最終涉險進入了世界杯決賽圈。 在點球大戰中罰失點球的秘魯隊第三名點球手路易斯•阿德賓庫拉（32歲•博卡青年隊）在比賽結束後通過自己的社交網絡服務（SNS）表示：“向因爲我而受到傷害的秘魯國民道歉。我認爲無論怎麽道歉都不夠，真的無法承受這種衝擊”，並上傳了退出國家隊的文章。阿德賓庫拉是參加了106場國家隊A級比賽的後衛和邊前衛。 預計在2022卡塔爾世界杯上，各支球隊的參賽名單人數將從現有的23人增加到26人。國際足球理事會（IFAB）14日在卡塔爾首都多哈舉行年會，通過了FIFA要求的將替補球員人數從3人擴大到5人的方案，並宣布將從下月1日開始適用。理由是，因新型冠狀病毒肺炎疫情導致聯賽日程緊張，保護球員等。隨著替補球員增加到5人，替補席等候的球員也將從12人增加到15人，參賽名單也將從23人擴大到26人。如果FIFA最終決定擴大卡塔爾世界杯參賽名單，那麽在本屆世界杯上，每支球隊最多可以選拔26人。

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