甚至有預測稱：“美國6、7月份連續采取‘巨大步伐’的概率達到80%”. June. 15, 2022 08:00. by 兪載東 jarrett@donga.com. 盡管美國壹再上調基準利率，但美國的物價上漲勢頭仍未得到控制。因此不少觀察人士預測，美國聯邦儲備委員會可能會在當地時間14日和15日舉行的聯邦公開市場委員會會議上，采取壹次性上調0.75個百分點的“巨大步伐”。甚至有人預測，下個月也有可能繼續采取“巨大步伐”。 對美國政府和美聯儲的批評也越來越大。也就是說，受為解決新冠疫情而實施的大規模放款政策的影響，通貨膨脹警告燈從很久以前開始就已響起，但美聯儲壹直認為這是暫時現象，以至於在錯過調整貨幣政策良機後，只好采取甚至有可能使金融市場不穩定的“巨大步伐”。 據通過利率期貨預測貨幣政策的芝加哥商品交易所的“美聯儲觀察”透露，92.5%的意見認為，以美國東部時間14日淩晨1時為準目前為0.75%至1.00%的美國基準利率在此次聯邦公開市場委員會會議之後，將上升到1.50%至1.75%的區間。認為7月公開市場委員會會議上利率將上升到2.25%至2.50%的概率也達到了79.7%。摩根大通經濟學家邁克爾·費羅利預測，美聯儲在此次公開市場委員會會議上提高1.00個百分點利率的可能性也“不小”。 當天，紐約聯邦儲備銀行公布的消費者壹年內的期待通貨膨脹率為6.6%，與2013年6月開始調查以來的歷史最高值今年3月持平。 隨著利率的急劇上漲，經濟停滯的憂慮也在增加。摩根士丹利首席執行官詹姆斯·戈曼13日表示：“雖然曾預測停滯危險為30%左右，但現在似乎接近50%。”有“華爾街皇帝”之稱的JP摩根首席執行官傑米·戴蒙也警告說：“經濟可能會面臨颶風。” 美國《華爾街日報》13日批評說，美聯儲只致力於2007年至2009年世界金融危機時期的“零利率”對策和擴張財政，因此迎來了現狀，“是在用陳舊的戰術對抗傳染病大流行的新危機”。 有人指出，拜登政府的相當壹部分經濟官員和美聯儲領導層曾在奧巴馬政府工作過，他們擔心重演奧巴馬政府時期發生的失業率暴漲等經濟危機，錯過了上調利率和緊縮時機，導致通貨膨脹進壹步惡化。奧巴馬政府時期曾擔任美聯儲主席的財政部長耶倫以及現任美聯儲主席鮑威爾在相當長的壹段時間內都堅持“通貨膨脹只是暫時現象”的態度。

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