韓國五大交易所：“對虛擬資產上市共同適用審查標準”. June. 14, 2022 08:08. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 就最近韓國產虛擬貨幣“Luna”和“Tera”的暴跌事態，韓國5大虛擬資產交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）決定建立共同協議體，對交易支援（上市）適用共同的審查標準。金融監督院院長李福賢（音）也表示：“為了預防此次事件帶來的風險轉移到金融系統，正在實施金融公司現場檢查等。” 政府和國民力量黨13日在國會舉行了“恢復虛擬資產市場的公正性和投資者保護對策緊急檢查黨政座談會”，討論了投資者保護方案等。李福賢表示：“將仔細研究虛擬貨幣的擴散對金融系統穩定和金融消費者保護的影響，在制定公共規制體系之前，將投資者保護空白最小化。”就任後當天首次來到國會的李福賢對金融監督院能否檢查Luna的證券性與否的提問表示：“也會仔細觀察這壹部分。” 政府首先強調了虛擬資產行業的自律規制。李福賢表示：“制定合理的規制體系固然重要，但通過民間專家的積極參與，應該更加強調確立市場自律規制。”金融委員會副委員長金素英也表示：“為了獲得虛擬資產市場的信任，業界需要自行制定公正透明的紀律體系。” 由此，國內5大虛擬資產交易所決定，從下半年開始制定虛擬貨幣警報制和交易支援結束（廢除上市）等共同標準。其宗旨是，防止再次出現在Luna暴跌過程中因各交易所退市時間表各不相同導致的投資者們的混亂。 執政黨還表示，將盡快制定相關立法。國民力量黨政策委員會議長成壹鐘表示：“將制定名為《區塊鏈基本法》的成文法，在第四次產業革命時期進行支援。”

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