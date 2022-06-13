金正恩威脅“對敵鬥爭”……韓美日應進壹步加強朝核合作. June. 13, 2022 07:42. . 朝鮮前天在國務委員長金正恩主持的勞動黨中央全體會議擴大會議上提到了針對韓國的“對敵鬥爭”。金委員長闡明了“強對強、正面勝負的鬥爭原則”，並提出了武力與國防研究部門的“戰鬥任務”，任命外務省第壹副相崔善姬為外務相，任命外務相李善權為統壹戰線部長，果斷地安排了對美、對韓強硬派。 朝鮮時隔兩年再次使用“對敵鬥爭”壹詞，實際上是為了將韓國定性為“敵人”，推進強硬的對外政策。據悉朝鮮把已做好準備的第七次核試驗的按鈕放在眼前，進壹步提升了對韓、對美威脅的水平。雖然金委員長沒有直接提及核試驗，但只要整理好新冠疫情等內部情況，強行進行核試驗的可能性仍然存在。僅今年就發射了18次導彈。隨著“強對強”的政策沖突不可避免，韓半島的軍事緊張感只能進壹步增大。 朝鮮的這種強硬基調是加速韓美日關系密切的回旋鏢，正在繞回平壤。韓美日國防部長們在新加坡亞洲安全會議（香格裏拉會議）上就三國間導彈警報演習與探測和追蹤彈道導彈的演習定期化達成了協議。雖然原則上按季度實行，但2018年以後沒能正常進行的演習將重新回到正軌。韓美國防部長在單獨舉行的雙邊會談中討論了朝鮮進行核試驗時美國迅速提供延伸威懾的方案，並就下半年擴大實施聯合軍演達成了協議。這是對朝鮮的威脅不會坐視不管的警告。 對朝鮮的軍事挑釁采取強硬壹邊倒的態度並不是上策。但是，有必要表明，對於破壞韓半島穩定的核、導彈試驗，必須付出相應的代價。韓美日應該重啟2018年以後中斷的三國聯合軍演，加強軍事合作。可以以反恐演習、人道主義災難演習等可以互助的領域為中心，尋求擴大合作。另外，還要加快與美國討論延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）的具體化問題。當然，為了試圖與朝鮮進行對話及阻止核試驗，還要努力與中國進行外交合作。

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