姜京浩取得UFC第7勝，裁判員全體一致判勝. June. 13, 2022 07:42. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 姜京浩（35歲•照片）在世界最高水平的綜合格鬥舞台UFC上獲得了第7場勝利。 12日，姜京浩在新加坡舉行的UFC275大賽雛量級（最輕量級）與巴特格爾•丹拿（33歲•蒙古）的比賽中，通過全體裁判一致判定獲勝。至此，姜京浩在UFC取得了第7勝（3負），與“韓國僵屍”鄭燦盛（35歲•羽量級•7勝4負）並駕齊驅。在UFC上取得最多勝的韓國人鬥士是金東炫（41歲•次中量級），戰績爲13勝4負。金東炫自2017年6月以後的5年間一直沒有登上UFC的八角籠。 在此次比賽之前，UFC通過網站將姜京浩標記爲“Underdog（不被看好的一方）”，將巴特格爾標記爲“Topdog（優勢一方）”，賭博公司和博彩網站認爲將巴特格爾的獲勝概率更高。巴特格爾在與姜京浩比賽之前共取得了12勝3負的綜合格鬥總成績，在12勝中7次在第一輪就結束了比賽，是打擊力非常強的鬥士。 但是姜京浩推翻了處于劣勢的預想，在自己取得UFC首勝的新加坡再次證明了自己是最輕量級強者。姜京浩2013年3月首次參加UFC，第二年1月在新加坡以制服對手方式戰勝清水俊一（37歲•日本），取得了首場勝利。戰勝巴特格爾後，姜京浩表示：“下一場比賽時將以更加帥氣的面貌回歸。”

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