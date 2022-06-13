首爾市銷售德壽宮夜景旅遊-仁王山森林體驗旅遊商品. June. 13, 2022 07:42. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 首爾市和首爾觀光財團12日表示，在迎來全面解除保持社交距離限制之際，將從16日開始到下月23日爲止指定爲“首爾旅行月”，銷售多種旅遊商品。 首先，“照顧心靈項目”將以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）專門醫療人員和市民爲對象運營。該項目由△仁王山森林中的茶療法體驗（森林中的下午）△與曆史解說員一起的德壽宮夜景之旅（音樂流淌的德壽宮）△漢江遊艇體驗（日落漢江）△麻浦區文化儲備基地人文學之旅和瑜伽體驗（再生、城市和人）等組成。該商品首先以新冠病毒肺炎專門醫療團隊爲對象進行銷售，參加費用爲每人1萬~3萬韓元。 另外，還將以首爾所在企業爲對象運營“Worcation項目”。Worcation是工作（Work）和休假（Vacation）的合成詞，是指在休假地同時工作的工作形態。向實行在家、遠程辦公的企業職員提供2天1夜的住宿和飲食、德壽宮夜景旅行和仁王山徒步等。每家企業最多可申請10人，參加費爲每人10萬韓元。從13日開始按先後順序銷售，可在“去旅行月”網站（travelweek.visitkorea.or.kr）等進行申請。

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