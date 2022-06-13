《犯罪都市2》成爲新冠疫情後首部突破1000萬觀衆的影片. June. 13, 2022 07:43. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 電影《犯罪都市2》成爲全球性大流行病（新冠肺炎疫情）之後首部觀影人數突破1000萬的電影。這是繼2019年7月突破1000萬觀衆的電影《寄生蟲》之後，時隔3年再次出現1000萬觀衆電影。 12日，據韓國電影振興委員會電影院入場券綜合電算網透露，到《犯罪都市2》上映第25天的11日爲止，共有1017萬人觀看，成爲曆史上第20部達成1000萬觀影人次的韓國電影。如果算上外國電影，這是第28部。 2003年《實尾島》成爲國內首部1000萬觀衆電影後，從2012年開始每年都誕生1000萬觀衆電影。2019年，包括《極限職業》在內，共湧現了4部1000萬觀衆電影。但是2019年《寄生蟲》結束後，受大流行余波的影響，電影院面臨存廢危機，1000萬觀衆電影的命脈被中斷。 上月4日上映的好萊塢大片《奇異博士2：失控多遠宇宙》吸引了586萬觀衆前往電影院，活躍了氣氛，接著《犯罪都市2》又引領了壓倒性的票房勢頭，劇場正在找回昔日的榮耀。上個月國內電影院的總觀影人數爲1455萬名，這是自大流行之前的2020年1月1684萬名以後28個月以來的最高值。此前，每月觀影人數在2020年4月跌至97萬名左右，今年4月也只有312萬名。 有人預測，因大流行而推遲上映的國內外大片今後一段時間內將陸續上映，影院將更加活躍。 本月15日，擁有堅實粉絲群的《魔女》續集《魔女2》將上映。22日，時隔36年的後續作品好萊塢大片《壯志淩雲2：獨行俠》上映，預計將廣泛吸引不同年齡段的觀衆。在戛納電影節上給朴贊郁導演帶來最佳導演獎榮耀的《分手的決心》也將于29日上映。下個月，包括創下曆屆觀衆數第一的《鳴梁海戰》（1762萬名）的後續篇《閑山：龍的出現》在內，曾執導《盜賊同盟》和《暗殺》兩部1000萬電影的崔東勳導演的《外星+人》上映後，影院將迎來新的全盛期。

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