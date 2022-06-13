汽油價格創歷史新高……韓美有可能再次上調利率. June. 13, 2022 07:44. by 世宗=崔慧玲記者、華盛頓=常駐記者 文炳基、世宗=金炯民記者 herstory@donga.com、weappon@donga.com、kalssam@donga.com. 韓國和美國的汽油平均價格均創下了歷史最高值。據觀測，在全球性高物價中，油價持續上漲，美國央行聯邦儲備委員會遲早會采取壹次上調0.75個百分點的“巨大步伐”，韓國銀行也有望在7、8月份再次上調基準利率。 據韓國石油公社油價信息網站Opinet12日數據，全國平均汽油價格為每升2068.07韓元（下午2時為準）。這是自2008年4月開始每日統計以來的最高值。汽油價格在前壹天為2064.59韓元，時隔10年零2個月再次超過了之前的最高值2062.55韓元（2012年4月18日），僅隔壹天再次刷新了最高值。 美國汽油價格也創下了歷史最高值。全美汽車協會當地時間11日表示，美國全境的平均汽油價格有史以來首次達到每加侖（約3.79升）5.004美元（約6400韓元）。折算為每升1.32美元（約1690韓元）。摩根大通在上個月的報告中預測，美國汽油平均價格在8月份有可能上漲到每加侖6.2美元。 有人擔心美國物價上漲會導致消費停滯。因為汽油價格對電費、運輸費、機票、農產品和肥料生產等產生很大的影響。 有預測認為，隨著高物價中油價進壹步上漲，美聯儲將在14日、15日的公開市場委員會上進行“巨大步伐”。韓國銀行總裁李昌鏞10日表示，“作為通貨膨脹鬥士，中央銀行本來的作用越來越重要”，暗示了進壹步上調標準利率。

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