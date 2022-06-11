PFA英超最佳陣出爐，孫興慜無緣入圍引發巨大爭議. June. 11, 2022 07:30. by 金正勳記者 hun@donga.com. “这个阵容没有孙兴慜是在犯罪。” 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队•照片）是首位获得英格兰足球超级联赛（EPL）射手王的亚洲球员，但是这样的他却被排除在英格兰职业足球运动员工会（PFA）10日公布的本赛季“年度最佳阵容”之外。英国媒体《每日邮报》当天报道了评选结果，并表示：“孙兴慜的缺席引发了很大的争议。粉丝们在社交网络服务（SNS）上甚至使用了‘犯罪’一词，进行了激烈的指责。” 本赛季最佳11人阵容分别是，守门员阿利松（30岁•利物浦）、后卫朱昂•坎塞洛（28岁•曼城）、安东尼奥•吕迪格（29岁•切尔西）、维吉尔•范戴克（31岁）、特伦特•亚历山大-阿诺德（24岁•以上利物浦）、中场凯文•德布劳内（31岁•曼城）、蒂亚戈•阿尔坎塔拉（31岁•利物浦）、贝尔纳多•席尔瓦（28岁•曼城）、前锋穆罕默德•萨拉赫（30岁）、萨迪奥•马内（30岁•以上利物浦）、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联），阵容为4-3-3阵型。 另外，在PFA2日公布的6名年度最佳球员候选名单中，孙兴慜也没有入选。孙兴慜曾入选包括BBC、天空体育等当地媒体在内的英超事务局评选的年度最佳阵容。唯独在PFA所属球员投票的奖项中，孙兴慜被排除在外。 PFA年度最佳球员由EPL所属的20支球队、英国足球协会旗下72支球队，共92支球队的球员投票选举产生。而年度最佳阵容只由在各联赛效力的球员投票组成。不能选拔同俱乐部的队友。英美体育专门媒体《The Athletic》最近就PFA投票表示：“每周忙于比赛的球员们经常不知道其他球员的表现。选拔像C罗一样广为人知的球员的可能性很高”，指出了投票方式存在的问题。 对于孙兴慜没有入选年度最佳阵容，其他英国当地媒体也表示无法理解。英国《晚报》报道说：“在没有点球的情况下，孙兴慜在EPL攻入23球，这样的他却落后于萨拉赫、C罗等人。再次被无视了。”全球媒体Goal.com也反问道：“孙兴慜应该再做什么呢（才能入选）？” PFA年度最佳球员是与孙兴慜共同分享射手王的萨拉赫。

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