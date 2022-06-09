美國公開B-1B在關島部署……朝鮮進行核挑釁時立即出動. June. 09, 2022 07:58. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮即將進行第七次核試驗之際，美國公開了在關島部署B-1B戰略轟炸機的事實。分析認為，此舉意味著，如果朝鮮強行進行核挑釁，B-1B可能會立即出動到韓半島。 美國印度太平洋司令部當地時間7日公開了B-1B轟炸機2日在美國本土向關島安德森基地展開的飛行訓練照片。此前，美國軍事媒體《戰區》（Warzone）4日報道了4架B-1B部署在關島的衛星照片後，時隔三天，美軍當局正式確認了這壹消息。美國印太司令部解釋說，在關島部署B-1B是轟炸機戰鬥力循環展開的壹環，也是出於演習的目的。B-1B轟炸機在關島展開過程中，與日本航空自衛隊所屬的F-15戰鬥機進行了空中聯合訓練。韓國軍方相關人士表示：“部署在關島的B-1B轟炸機在朝鮮進行核挑釁時，將最先向韓半島展開武力示威。” 在這種情況下，美國太平洋艦隊司令部6日至17日在關島和北馬裏亞納群島、靠近韓半島的西太平洋壹帶，正在進行包括兩艘核動力航母在內的15艘艦艇和200架飛機、日本沖繩的第三海軍遠征軍等1.3萬多人參加的“勇敢盾牌”（Valiant Shiel誒）演習。該演習是隔年實施的美軍大規模野外機動演習。部署在關島的B-1B轟炸機也將參加演習。 據悉，特別是包括部署在慶北星州的薩德炮臺在內，總管亞太地區導彈防禦作戰的第94美國駐夏威夷陸軍防空導彈司令部也將參加演習，進行假設朝鮮發射洲際導彈的探測和攔截演習。

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