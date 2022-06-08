孫興慜身價7110億韓元，成唯一入圍TOP100亞洲球員. June. 08, 2022 07:48. by 金正勳記者 hun@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）是唯一一位進入世界足球運動員轉會市場身價前100名的亞洲球員。國際足聯（FIFA）下屬的國際體育研究所（CIES）6日（當地時間）公布了足球運動員預想轉會費前100名的名單，孫興慜以5290萬歐元（約711億韓元）排在第88位。排在第一位的是基利安•姆巴佩（24歲•巴黎聖日耳曼），爲2.56億歐元（約2762億韓元），第二位是小維尼修斯（22歲•皇家馬德裏），爲1.8530億歐元，第三位是埃林•哈蘭德（22歲•曼城），爲1.526億歐元。 考慮到孫興慜在2021~2022賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）中攻入23粒進球，作爲亞洲球員首次成爲歐洲五大聯賽最佳射手，轉會費金額和排名可能略低。與孫興慜一起成爲EPL共同射手王的穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦）也只排在第81位（5500萬歐元），排名並不高。這是因爲，在評估足球運動員轉會市場價值時，不僅要考慮當前的競技能力，還要考慮目前的能力值能維持到什麽時候。如果競技水平相似，年齡越小轉會費就越高也是因爲這個原因。 英國廣播公司（BBC）在報道CIES的發表內容時表示：“預計轉會費的計算反映了競技能力和年齡、球員所屬俱樂部的經濟價值。”實際上，從CIES公布的轉會費排名來看，前10名球員中沒有一位年齡超過25歲的。前100名球員中年齡最大的是凱文•德布勞內（曼城），爲31歲。爲爭奪世界足球最佳前鋒位置而競爭了近10年的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯）和裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼）未能進入前100名也是出于同樣的原因（年齡偏大）。

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