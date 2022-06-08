尹錫悅：“總統辦公室也允許示威”. June. 08, 2022 07:49. by 洪壽英, 金志炫 gaea@donga.com,jhk85@donga.com. 尹錫悅總統7日就保守團體在前總統文在寅在慶南梁山市平山村的私宅周圍舉行示威壹事表示：“總統辦公室也允許示威，難道不應該都依法行事嗎?” 尹錫悅當天在去龍山總統室上班的路上與記者見面，就文在寅私宅前的示威相關問題做出了上述回答。這被解釋為，對於在文在寅私宅周邊示威，政府出面強制阻止是沒有根據的。此前，文在寅政府青瓦臺出身的共同民主黨議員們壹直敦促尹錫悅政府積極應對梁山私宅前的辱罵示威等。尹錫悅對在野黨的這種要求作出了明確否定。 總統室相關人士在當天的新聞發布會上表示：“集會、結社的自由是自由民主國家最重要的基本權利，”“尹總統的發言說的是原則。”不過，在總統室看來，超越原則問題，親文（親文在寅）議員的要求是“自相矛盾”的氛圍也很強烈。總統室高層相關人士表示：“克制對前總統的辱罵和誹謗示威是符合國格的，”“但共同民主黨政治家們不回顧對李明博、朴槿惠前總統的行為，以雙重標準要求尹總統控制示威，是不對的。” 共同民主黨對尹錫悅的發言批評說：“狹隘至極。”該黨發言人趙五燮當天通過書面簡報表示：“這助長了平山村的無道示威，給本應該制止辱罵示威的警察帶來了不好的信號。”退出共同民主黨的前議員琴泰燮也在臉書上寫道：“（尹總統）如果是‘雖然不能用法律阻止示威，但呼籲保持克制。……’這種程度的回答，會怎麽樣呢？”，對此表示惋惜。

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