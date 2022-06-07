孫興慜在與伊朗隊的比賽中所穿戰靴以1600萬韓元成交. June. 07, 2022 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國國家男子足球隊隊長孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）時隔11年再次戰勝伊朗隊時所穿的足球鞋（照片）在慈善拍賣會上以1600萬韓元成交。 大韓足球協會6日表示，在首爾世界杯體育場北側廣場舉行的2002韓日世界杯4強20周年紀念“足球慶典首爾”活動的國家足球選手捐贈品慈善拍賣活動中，印有孫興慜親筆簽名的足球鞋以1600萬韓元成交。 當天孫興慜展出的物品是3月24日在首爾世界杯體育場舉行的2022卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽與伊朗隊的第9輪比賽中孫興慜親自所穿並攻入首粒進球的球鞋。當時得益于孫興慜的制勝一球，韓國隊以2比0獲勝，時隔11年再次戰勝伊朗隊。鞋面還簽有孫興慜的親筆簽名。 拿下孫興慜足球鞋的主人公是大學生李在浩（24歲）。李某說：“在參加孫興慜選手的球鞋拍賣之前，我和父親商量過。父親爽快地答應了‘會成爲傳家寶的物品’”，“現在正在准備搬家，正在進行裝修工程，與其投資數千萬韓元（裝修），不如參與慈善拍賣。”李某解釋說，在父親所提供的資金上加上李某擁有的錢，共籌集了1600萬韓元。 孫興慜穿戴的物品都曾以高價成交。去年2月在孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺隊進行的慈善拍賣會上，孫興慜在2020年12月與阿森納隊的比賽中所穿的球鞋從9萬韓元開拍，最終以約2100萬韓元的價格成交。在5日舉行的慈善拍賣會上，孫興慜親筆簽名的國家隊隊服以650萬韓元成交。 孫興慜等10名國家代表選手參與的此次慈善拍賣收益金將以相關選手的名義捐贈給建在天安的大韓民國足球綜合中心的建設費用。

한국어