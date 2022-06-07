陷入新冠泥潭的孩子們……要及早伸出援手. June. 07, 2022 07:45. . 災難的危害是不平等的。《東亞日報》采訪結果顯示，雖然隨著持續兩年多的保持社交距離解除，正在恢復日常生活，但弱勢群體的子女們依然掙紮在因新冠疫情而進壹步擴大的福利死角地帶。隨著經濟停滯，學校和照料機構關門，其損失集中在家境困難的孩子身上，各階層之間的學歷和發展差距正在拉大。 由於新冠疫情導致的失業等原因，截至今年4月，與子女壹起生活的基礎生活供需家庭為41萬多戶，比3年前增加了7萬戶。這是新冠疫情之前3年間增加額的23倍多。這些家庭的孩子與在大流行期間在家工作的父母照顧的中產階層子女不同，要自己填補學習和供餐空白。首爾大學研究團隊的調查結果顯示，每10名弱勢家庭的小學、初中、高中生中就有4人在沒有個人用數碼學習機器的情況下接受了在線授課，結果每5人中就有1人的成績比新冠疫情之前有所下降。 超重或肥胖的小學、初中、高中學生也比新冠疫情之前有所增加。這是因為，由於上學中斷，活動量減少，而且代替學校供餐，在家用外賣食品或速食食品充饑。綠色雨傘兒童財團對新冠疫情前後青少年的幸福感進行了調查，結果顯示，弱勢群體的孩子們沒有父母或朋友，獨自在家度過的時間比並非如此的孩子多，幸福感也大幅下降。隨著特殊治療機構因新冠疫情而關門，發育狀態反而比新冠疫情之前倒退的殘疾兒童也增加了。 如果沒有外部的介入，成長期的差距將越來越大，並固定為終生的差距。對他們置之不理，無異於對不亞於新冠疫情的未來社會災難睜壹只眼閉壹只眼。學習和缺乏健康已經累積了兩年多，因此有必要通過集中支援來彌補。中央和地方政府應該合作，為難以個別照顧的家庭的孩子們實施緊急支援項目。要積極挖掘供餐死角地帶，因新冠疫情而中斷的特殊教育支援項目也要恢復正常。既然說每年支援幼兒園和小學、初中、高中的教育撥款過剩，令人擔憂，為什麽會出現因為沒有在線學習機器而不能學習的學生？要通過正確的學歷診斷和針對性的補課，來彌補學習虧損，避免發生因貧窮而無法站在公平競爭的起跑線上的事情。

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