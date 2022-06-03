京畿道8913票之差的勝負、交叉投票……執政黨和在野黨都不能掉以輕心的民意. June. 03, 2022 07:31. . 0.15個百分點的差距決定了是悲還是喜。被認為是6月1日地方選舉最大勝負點的京畿道知事選舉，最終勝出者是共同民主黨候選人金東兗。昨天淩晨，在開票接近尾聲時，金東兗超過了國民力量黨候選人金恩惠。共有580多萬人參加了投票，但兩位候選人的票差只有8913票。 這樣的結果意味深長。除湖南地區和濟州道外，國民力量黨試圖包攬其余13個市、道知事席位，但在最後關頭受阻。更何況，京畿道人口約為1400萬人，占全國的四分之壹。共同民主黨也往返於地獄和天堂之間。在3月9日總統選舉中，李在明候選人以5.3個百分點的得票率獲勝，在初期曾預想金東兗會輕松獲勝，但因為各種不利因素疊加，苦戰之後最終好不容易贏得了直冒冷汗的勝利。 京畿道是此次地方選舉的象征性勝負點。在執政黨內部，事實上是依靠尹錫悅總統的心意即“尹心”的候選人和從黨內公推過程開始就得到所謂“明心”支援的候選人之間的對決。圍繞新政府的評價、大選失敗者的早期登場、巨大在野黨的內訌等融為壹體。 對於這場勝負中的敗北，尹錫悅總統和國民力量黨應該緊張起來。4年前共同民主黨包攬了京畿道31個基礎團體長職位，這次國民力量黨占據了22個。盡管如此，京畿道知事還是被共同民主黨拿走了。也就是說，不少選民分別選擇了道知事、市長、郡守。首爾等其他地區也有很多地方呈現出交叉投票的局面。可以說，對尹錫悅總統和“尹核心有關”等新實權人士的牽制心理已經啟動。此外，還要正確解讀對檢察機關和MOFIA（財政黨）得勢等的市場輿論。“要是實現了單壹化的話……”等說法是混淆本質的診斷。 共同民主黨雖然拼死守住了京畿道，但城墻幾乎倒塌了。從基礎團體長選舉結果中可以看出，相比對黨的支持，人物論更為奏效。共同民主黨強勢地區投票率低，這本身就證明了共同民主黨支持層對總統選舉失敗後連反省的跡象都沒有的失望感。 京畿道知事選舉是民心絕妙的縮影。僅從票數差距來看，幾乎可以看作是平局。這是拋開誰贏誰輸朝野都不要放松警惕的民心的警告。無論是執政黨還是在野黨，退壹步，謙虛地表現出協治的姿態，這是0.15個百分點的勝負的意義。

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