政府重新討論公示價現實化率……“橡皮筋”調查方式也要調整. June. 02, 2022 07:42. . 國土交通部昨天表示，將全面重新討論上屆政府當時作為房地產市場穩定化方案推進的“公示價現實化路線圖”。這意味著，將大幅修改當初計劃到2030年將公寓和單獨住宅、土地市價對比公示價比重的現實化率提高到90%的計劃。 新政府之所以阻止這壹路線圖，是因為公示價格暴漲，使住宅擁有者的稅負達到了難以承受的水平。路線圖是以“如果住在昂貴的房子裏，就要承擔相應負擔”的名義推進的。但是，隨著稅金炸彈爭議的出現，制定路線圖的共同民主黨也提出了速度調節論。實際上，由於公示價格過度上漲，去年首爾財產稅上漲到上限30%的房子有87萬套，是2017年的21倍。 公示價格不僅用於征收房地產稅，也是健康保險費或基礎年金等67個行政制度的標準。如果錯誤地觸碰該價格，需要得到國家保護的人有可能被排除在基礎生活保障對象或健康保險被撫養者之外。 最重要的是，現行公示價格在調查過程中存在很多錯誤，因此失去了信任。以廢宅或無許可建築為標準計算單獨住宅公示價格，或同壹公寓內大面積的家庭的公示價格比小面積家庭低等，各種爭議接連不斷。因為標準模糊的調查方式，稱之為“橡皮筋公示”的指責接連不斷。如果計算公示價格的基本調查方式是荒唐的，那麽無論如何調整現實化計劃，都很難獲得信任。

한국어