哪怕是宣傳品，也要認真拿著，剔除偷稅漏稅、無恥之徒. June. 01, 2022 07:27. . 6月1日地方選舉正式投票將於今天進行。國民力量黨呼籲支持說：“只有地方權力也實現交替，才算是完成政權交替。”共同民主黨則提出政權牽制論，要求“創造最低限度的均衡”。隨著越來越突出是大選的延長戰，有評價認為，這是比過去任何時候都失去地方議題的地方選舉。 此次地方選舉是選拔市道知事、基礎團體長、廣域議員、基礎議員、市道教育監等4132名“地區管家”的大規模同時選舉。全體候選人約有7500名。除部分地區外，1名選民要填寫7張選票。甚至很難壹壹了解參選者的所有情況。因此，不仔細追究各候選人資質和政策的“盲目投票”的可能性也令人擔憂。 在這種情況下，擁有不適合擔任公職的前科記錄的候選人比比皆是。有1個以上前科記錄的人約有2700名。平均每3名中就有1名。其中，性騷擾、詐騙、賭博、暴行等暴力犯罪前科者也不在少數。也有很多有慣犯前科的人映入眼簾。還有最近5年間完全沒有納稅業績的候選人。據說還有納稅零韓元、未服兵役、前科的“三冠王”候選人。 有無恥的前科記錄的候選人大部分都是以無黨派身份參加競選，但也有不少人堂堂正正地通過了政黨公推關口。得到國民力量黨和共同民主黨公推的候選人中，約有三成擁有前科記錄。各政黨雖然制定了酒後駕駛、性犯罪等不合格者標準，但相當於是沒有遵守。特別是“酒後駕駛和無證駕駛”的前科幹脆被忽視。這是因為，與選區國會議員或黨協委員長等政治利害關系交織在壹起的人得到公推的情況較多。 剔除沒有資格的人，並選出改善自己地區和小區生活的人，最終是選民的責任。要仔細查看中央選舉管理委員會網站或選舉公報，熟悉各候選人的財產、兵役、納稅、前科等個人信息，並進行投票。不能把小區裏的生活托付給那些沒有納稅業績、犯下性騷擾等無恥罪行或經常進行詐騙、賭博、酒後駕駛的人。必須阻止被稱為“政治牟利者”的人在地區佩戴臂章的情況。

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