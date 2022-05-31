梁仁模成首位獲得西貝柳斯小提琴比賽冠軍的韓國人. May. 31, 2022 08:06. by 赫爾辛基=劉潤鍾記者 gustav@donga.com. 29日（當地時間），國內知名小提琴演奏家梁仁模（27歲）在芬蘭赫爾辛基閉幕的第12屆西貝柳斯國際小提琴比賽中獲得了冠軍。這是韓國人首次在該比賽上奪冠。他還獲得了授予最佳演奏委任曲的參加者的現代作品最高诠釋獎。第二名是美國的內森•梅爾策，第三名是烏克蘭的德米特羅•烏多維琴科。此次大賽受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，比當初預定的2020年晚了2年舉行 梁仁模在接受《東亞日報》的獨家采訪時表示：“我喜歡西貝柳斯比賽的風格，所以發起了挑戰。感覺比其他比賽更准確地接近了音樂的本質。”對于給予現代作品最佳诠釋獎的林德貝裏的作品，他表示：“因爲親自欣賞過林德貝裏的協奏曲，所以對解讀他的作品有所幫助。” 他表示，在比賽期間，爲了感受西貝柳斯之國芬蘭，還獨自在樹林中散步。他表示：“西貝柳斯的音樂展現了大自然的真實面貌。”他還說：“自己在參賽選手中年齡最大，因此制定了具有挑戰性的節目，花了很多心思。我爲每一場演奏都全力以赴。” 梁仁模2008年通過錦湖英才音樂會在演奏界出道，2014年他在音樂會藝術家行會比賽中獲得冠軍。第二年他在意大利熱那亞舉行的帕格尼尼國際小提琴比賽上也獲得了第1名。

한국어