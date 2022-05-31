“歡迎來到北村韓屋曆史館演奏會”……從31日開始將舉行三場文化活動. May. 31, 2022 08:06. by 李清雅記者 clearlee@donga.com. 首爾市將于本月31日和下月7日、10日在鍾路區北村韓屋曆史館舉行3次音樂演出、北村韓屋遊等文化活動。 北村韓屋曆史館是對公共韓屋進行改造的地方，爲紀念3•1節102周年而開館。 本月31日和下個月7日下午2~4時將舉行音樂公演“北村檐廊紀行”。31日將舉行能夠感受到傳統音樂韻味的奚琴演奏會，7日將舉行能夠通過木吉他演奏欣賞7080一代音樂的“梁夏英的小音樂會”。10日將通過“城市型韓屋遊”與韓屋專家一起參觀北村一帶。 北村韓屋曆史館正在舉行以“北村，民族文化的防波堤”爲主題的常設展覽，重新回顧基農鄭世權先生。基農先生是抵抗日本帝國主義侵略，爲了保存韓屋的價值和傳統，在北村一帶建造大規模韓屋園區，進行建築改良的民族運動家。 詳細內容可以通過首爾韓屋門戶網站（hanok.seoul.go.kr）、Kakao頻道“首爾韓屋門戶網站”、北村韓屋曆史館Instagram確認或打電話（02-747-8630）咨詢。

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