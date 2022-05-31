美國將用於攻擊的無人機部署到位……中國與俄羅斯在東中國海空進行戰鬥機演習. May. 31, 2022 08:06. by 金祺容 kky@donga.com. 中國公開了在成為美中矛盾核心地區的臺灣、與日本的主權紛爭地東中國海列島等所在的東中國海與俄羅斯展開聯合空軍演習的情景。據分析，這是針對美國拜登政府決定從7月開始將被稱為世界最強無人機的“MQ9死神”部署到東中國海附近的日本西南部鹿兒島縣的對抗性質。有分析認為，美國和中國圍繞東中國海的軍事矛盾正在激化。 中國中央電視臺29日公開了2架“殲-16”戰鬥機、1架“H-6K”轟炸機、1架俄羅斯主力遠程轟炸機“圖-95MS”等演習的照片，並表示：“中國和俄羅斯空軍26日在東中國海上空等地進行了聯合巡邏演習。”據悉，當時“殲-16”還搭載了近距離戰鬥導彈。中國國防部發言人吳謙表示：“兩國空軍的演習以相互合作和增進信任為目標，自2019年以來壹直在進行。此次是第四次聯合巡查。” 中國官方媒體《環球時報》表示，中國從未公開過參加兩國聯合軍事演習的戰鬥機情報，並提出中國可能是為了對美國、日本、臺灣等進行威脅，故意公開了最新戰鬥機情報。特別是，中國的“殲J-20”、俄羅斯的"蘇-57”等最新隱形戰鬥機有可能參加下壹次演習。兩款機型是為對抗美國最新式隱形飛機“F-35”而開發的。 據悉，中國首艘航母“遼寧艦”也從本月初開始在臺灣東部、日本南部西太平洋海域停留了20多天，對戰鬥機、直升機等進行了共300多次的出擊訓練。 日本媒體28日報道稱，拜登政府決定在今後1年內在鹿兒島縣鹿屋海上自衛隊航空基地部署8架“MQ9死神”。被稱為”空中殺手”的該無人機在情報收集、偵察能力、攻擊力等方面被評為世界最高水平，預計將監視東中國海壹帶的中國海軍活動及朝鮮的非法轉運等。

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