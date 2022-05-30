韓國導演-中國演員、日本導演-韓國演員拿下戛納電影節雙冠王……多樣性進化的韓國電影. May. 30, 2022 07:58. . 韓國電影在第75屆戛納國際電影節主競賽單元首次同時拿下了兩座大獎。朴贊郁導演憑借電影《分手的決心》獲得最佳導演獎，演員宋康昊憑借《掮客Broker》獲得最佳男主角獎，再次證明了韓國電影的潛力。在被稱爲世界三大電影節之一的戛納電影節上，在兩個部門獲得本賞，這在韓國電影曆史上尚屬首次。 獲獎作品是與亞洲其他國家的導演或演員合作誕生的作品，因此意義更重大。《掮客》的素材、演員、背景、資本的國籍都是韓國，但由日本電影巨匠是枝裕和導演執導。《分手的決心》選擇了中華圈的明星湯唯作爲主人公。在韓國電影中融入其他亞洲國家的感性和文化的作品在國際舞台上得到了認可。與韓國電影過去進軍海外的方式是演員或導演個人的參與不同，電影産業的體質本身已經全球化，這一點也值得關注。 其基礎是包括韓國電影在內的K內容的自信。此前，電影《寄生蟲》和電視劇《鱿魚遊戲》在國際舞台上橫掃多數獎項，證明了作品性和票房性。以BTS爲首的K-POP的人氣也是世界性的。這些成果起到了韓國電影進化成跨國內容的堅實支撐作用。“韓國內容會成功”的信賴把海外電影制作公司也紛紛吸引到了韓國。電影《水芹菜》和電視劇《彈子房遊戲》等就是代表性的事例。法國導演執導的法國電影《Vanishing》由韓國演員出演，拍攝全部在韓國國內進行。 韓國電影現在正以多樣的形式展現多國文化和藝術，暢通無阻地擴展到全球舞台。正如奉俊昊導演所說的那樣，“1英寸的（字幕）壁壘”因引起世界人共鳴的K內容的作品性和魅力正在逐漸消失。韓國成爲全球電影産業樞紐和平台國家之一的日子不遠了。爲此，需要能夠跨越國境和語言障礙的電影資本和人力資源交流及投資更加活躍。爲了讓第二、第三個朴贊郁導演的出現，電影界應該擴大發揮創意的空間。

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