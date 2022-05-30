共同民主黨出現“586勇退論內訌”……雖然解決了燃眉之急. May. 30, 2022 07:58. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 圍繞共同民主黨共同緊急對策委員會委員長朴智賢（音，照片）公開要求“86（80年代學號，60年代出生）勇退論”的該黨內訌在爆發三天後的28日暫時平息。雖然朴智賢和另壹共同緊急對策委員長尹昊重擔心對即將到來的6月1日地方選舉產生負面影響，對外攜手合作，但黨內有人預測，“根據地方選舉結果，可能會引發更大的風暴”。 朴智賢27日表示，尹昊重拒絕了包含“粉絲政治決裂”等內容的5大革新案的共同遊說文，黨內矛盾進壹步深化。對此，共同民主黨28日深夜召開緊急對策委員會委員座談會，緊急出面收拾局面。 共同民主黨首席發言人高勇鎮28日晚10時左右結束懇談會後對記者們表示：“對於緊急對策委員會讓各位國民、共同民主黨議員和候選人擔心的事情，我們真誠地道歉，對於這壹點大家達成了共識，”“到今天為止，已經了結了這段時間的各種問題。”朴智賢原先要求尹昊重、國會選舉舉對策委員長李在明進行三方對話，但轉為舉行了緊急對策委員會座談會。 懇談會上，該黨緊急對策委員會壹致決定履行朴智賢提議的5大革新課題。為“更年輕的共同民主黨”完成政治交替、不寬容黨內性暴力等犯罪行為原則等。這是與最近朴智賢要求的敦促懲戒崔康旭議員的“亂竄爭議”“86勇退論”相連的革新案。但高勇鎮表示：“雙方壹致同意，在選舉之後，為實現這壹目標，將建立民主程序和結構。”也就是說，找到了折中點，尊重朴智賢的革新意誌，但把時間推遲到選舉之後。 雖然解決了燃眉之急，但根據地方選舉結果，黨革新案與選舉責任論相結合，預計黨內矛盾將持續下去。壹名在野黨再選議員29日表示：“朴委員長表現出了在地方選舉後通過革新和世代交替掌握黨主導權的政治野心，”“因為選舉迫在眉睫，所以只能安撫朴委員長，但選舉後難免會鬧得沸沸揚揚。”

한국어