秋慶鎬：“規制·法人稅改革”……經濟失敗取決於付諸實行的速度. May. 28, 2022 07:29. . 經濟副總理秋慶鎬在前天舉行的“2022東亞國際金融論壇”上表示，將通過泛政府的果斷打破規制和改善法人稅制，提高被削弱的韓國經濟的增長潛力。去年諾貝爾經濟學獎獲得者、美國加州大學伯克利分校教授大衛·卡德當天指出，韓國的成長停滯是世界上最快的低生育、高齡化的結果，並提出了集中培養理工科青年人才等具體解決方法。 論壇上集中討論的增長潛力下降是目前韓國經濟的最大難題。經濟合作與發展組織在去年發表的報告中預測：“如果沒有特別的政策應對，目前2%左右的韓國潛在增長率到2030年將下降到0%左右。”每5年經濟增長率下降1個百分點的“5年下降1%法則”即使政權多次交替也發揮著效力。 只有韓國才存在的陳舊的“加拉帕戈斯限制”、比其他發達國家更高的法人稅等阻礙著企業的發展，被認為是拉低增長潛力的代表性因素。秋慶鎬當天表示，“將徹底揭開壓在企業自律、創意和熱情的沙袋。稅制、金融等援助也將不遺余力”，也是出於這個原因。 卡德教授指出的韓國經濟問題讓人更加切身感受到規制改革的必要性。卡德指出，大學畢業後仍不就業的韓國青年占20%至30%，並諷刺稱：“在其他國家，教育水平高的人多找工作，而韓國卻背道而馳。”低生育、高齡化導致青年減少，人才卻因為與就業無關的教育系統被浪費。他說，要想解決這個問題，必須集中培養“STEM（科學技術、工學、數學）”領域的理工科人才。但是，由於首都圈大學定員限制，半導體、電動汽車、電池領域不足的人力無法正常供應，這就是目前韓國的現實。 高麗大學教授李鐘和當天認為韓國經濟所處的現實是百尺竿頭。也就是說，雖然面臨低增長、高物價、兩極化的三重苦難，但必須克服這些困難，向前邁進。包括幾天內發表450萬億韓元投資計劃的三星電子在內，10大集團承諾在5年內共投資1055.6萬億韓元，並創造40萬個工作崗位。這是艱難越過發達國家門檻、重新激活弱化的增長引擎的寶貴機會。絕不能出現政府的規制改革速度趕不上企業的投資意誌，使很難再來的機會化為泡影的事情。

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