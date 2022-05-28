《掮客》獲得戛納電影節韓國電影史上最長12分鍾的掌聲. May. 28, 2022 07:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “這難道不是日本電影嗎？” 26日（當地時間）晚，在舉行第75屆戛納國際電影節的法國戛納呂米埃爾大劇場前。法國人喬爾當•路易混淆了當天公開的電影《掮客Broker》的“國籍”。進入戛納電影節主競賽單元的《掮客》是2018年憑借《小偷家族》獲得戛納最高獎金棕榈獎的世界級電影大師是枝裕和導演的首部韓國電影。當天，很多觀衆將其視爲日本電影。這從側面證明了隨著K-Contents人氣的提高，內容物制作方式也通過與外國導演的合作等變得多樣化，傳統的韓國電影框架正在被打破。 是枝裕和導演此前一直致力于講述各種形態的家庭故事，因此與韓國見面後創造的電影世界會是什麽樣子，備受關注。 在擁有2300多個座席的大劇場中揭開神秘面紗的《掮客》看似與是枝裕和導演的諸多前作一樣，實際卻大不相同。尚賢（宋康昊飾）和東洙（姜棟元飾）是將扔進嬰兒箱的嬰兒轉移給難以正式領養孩子的父母的嬰兒掮客。他們偷走了素英（IU•李知恩飾）留下的孩子，看到素英出現後驚慌失措。他們決定給孩子尋找好父母的同時，與素英分享領養中介費，並開始與素英尋找父母的旅程。東洙居住的保育院的8歲少年也將同行。他們爲了躲避追蹤，假裝是家人，隨著時間的流逝，變得像家人一樣親近。 電影結束後，全場爆發出熱烈的掌聲，燈光一亮，觀衆們開始起立鼓掌。掌聲持續了12分鍾之久。這是在戛納電影節上公開的韓國電影史上最長的一次。是枝裕和導演說：“因爲全球性大流行病拍攝很辛苦，非常感謝所有人。” 外媒的反應各不相同。英國《衛報》在給電影兩顆星（滿分五星）後表示：“這部電影根本就是愚蠢。電影展現了想把兩名誘拐嬰兒的罪犯變成可愛的不良之徒的單純性。”雖然美國《好萊塢報道》稱，“世界電影界傑出的人文主義者總是行得通”等好評如潮，但有人觀測說，由于受到高水平的苛刻評價，可能會遠離獲獎圈。 電影中有素英對尚賢和東洙說“謝謝你出生”等添加了新派的場面，讓人倍感遺憾。此前，是枝裕和導演雖然用細致的視線觀察了家人和類似家人的樣子，但是卻因與新派保持距離的冷靜直視而受到了好評。

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