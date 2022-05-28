尹錫悅：“總統室以政策為中心……不應該挖違法行為和信息”. May. 28, 2022 07:31. by 張寬碩記者、權五赫記者 jks@donga.comhyuk@donga.com. 尹錫悅總統27日表示：“總統秘書室應該以政策等為中心，而不應該挖別人的違法行為或信息。”在野黨對法務部內新設的人事信息管理團負責人事檢驗業務提出強烈批評，這種情況下，尹錫悅親自出面進行了反駁。 尹錫悅當天在去首爾龍山總統室上班的路上，被記者問到設立法務部人事信息管理團是否合適時，回答說：“美國就是這樣做的，”“所以我說要取消民政首席室。”他還表示：“（總統室）不會像司正指揮塔或以前的特別監察班那樣收集公職人員違法信息。司正的事情由司正機關自行處理。” 尹錫悅還表示：“總統秘書室不直接負責收集信息的工作，只有在收到信息後才會客觀地看，才夠能積累資料，”“所以才會按照美國的方式進行。”這意味著將不顧在野黨的反對，推進人事信息管理團。總統室相關人士解釋說：“從結果來看，人事推薦由秘書室進行，檢驗由法務部進行，試圖相互牽制和檢驗，”“最終是為了縮小總統的作用。” 但共同民主黨還提出了權限爭議審判請求和罷免法務部長韓東勛，加強了攻勢。該黨院內代表朴洪根在記者懇談會上表示：“如果有必要，將討論權限爭議審判請求，”“專家們認為，（設立人事信息管理團）是破壞、剝奪、侵害立法部權限的事件，因此值得充分討論。”他還強調：“如果不糾正這個問題，繼續強行推進的話，只能討論罷免部長建議案。”

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