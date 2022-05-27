春日的悔恨. May. 27, 2022 07:48. . 雖然丈夫不在身邊，但年輕的妻子卻不知憂愁，非常悠閑。爲了享受春天的情趣，還享受著細心裝扮後登上樓閣的好事。由于年齡還沒有成熟到可以感受到生活的曲折，身處富裕的環境，所以一直不知道困難。因此，她才能夠毫不猶豫地把丈夫送去仕途。但是漫不經心地看過去的風光，今天格外新穎。忽然看到路邊的楊柳春色，惆怅之情湧上心頭。潮水般湧來的悔恨和不由自主的歎息聲。啊，爲什麽我要督促郎君去建功封侯呢。從“根本不知道憂愁”發展到“後悔把郎君送走”的原因是什麽呢？隱藏在內心深處的長久等待和怨恨，突然被綠柳的衝動所吸引。 詩的題目《閨怨》是指被男人抛棄或被冷落的女人的怨恨。 這種類型的詩被稱爲閨怨詩，如果怨恨的主體是宮女或妃嫔等宮廷女人，則另外起名爲宮怨詩。這些詩雖然很少由女性本人創作，但大部分都是詩人代表女人的處境和心情吟誦的。有時詩人們把自己的政治疏遠感比喻成這樣的女人的處境，也有像書桌前詩人的無病呻吟（沒有病卻裝痛）一樣硬擠出來的情況。因此，李白、王昌齡等曾有過從軍經曆的詩人的閨怨詩更加具有真實性。成均館大學名譽教授原文：《閨怨》【唐】王昌齡閨中少婦不知愁，春日凝妝上翠樓。忽見陌頭楊柳色，悔教夫婿覓封侯。

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