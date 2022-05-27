“英超最佳射手之間的對決”……孫興慜-薩拉赫下月將上演上岩對決. May. 27, 2022 07:48. by 金東昱 creating@donga.com. 本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）射手王孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）將戴上國家足球隊隊長袖標，與巴西的內馬爾（30歲•巴黎聖日耳曼隊）、埃及的穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦隊）等世界級球星展開重量級對決。 韓國國家隊將于下月2日晚上8時在首爾世界杯體育場與國際足聯（FIFA）世界排名第一的巴西隊進行友誼賽。隨後，6日晚8時在大田世界杯體育場迎戰智利隊（第28位），10日晚8時在水原世界杯體育場迎戰巴拉圭隊（第32位）。最後將于14日在首爾世界杯體育場與薩拉赫所屬的埃及隊展開對決。埃及官方媒體《阿爾阿赫拉姆》26日報道說，埃及足協就與韓國隊的友誼賽達成了協議。 韓國隊在2022卡塔爾世界杯上與烏拉圭（第13位）、葡萄牙（第8位）、加納（第60位）被同分在H組。巴西、智利、巴拉圭是針對烏拉圭和葡萄牙的模擬考察對象，而埃及則是針對同屬非洲的加納的模擬考察對象。 四連戰中最引人關注的比賽是與巴西和埃及隊的交鋒。巴西隊中不僅有內馬爾，還有小維尼修斯（22歲•皇家馬德裏）、加布裏埃爾•熱蘇斯（25歲•曼城）等世界頂級球員。 1992年生人同歲的孫興慜和內馬爾的對決從比賽前開始就備受關注。25日與巴西隊的比賽預售時，約有74萬人蜂擁而至，導致預售網站癱瘓。6萬3000張門票全部售罄，票價在交易網站上飙升到30萬韓元以上。 韓國隊曾6次與巴西隊交鋒，戰績爲1勝5負，處于劣勢。孫興慜此前代表韓國隊與巴西隊進行了兩次對決，此次是第三次，而他也將與內馬爾展開第二次國家隊層面的較量。2013年首次對決時，孫興慜幾乎默默無聞，而內馬爾則以21歲的年齡加盟豪門球隊巴塞羅那（西班牙），吸引了全世界的目光。9年後的今天，孫興慜已經成爲英超最佳射手，個人狀態處在巅峰，而內馬爾在所屬球隊中甚至出現了被放逐的傳聞，立場發生了變化。距比賽還有一周的26日，內馬爾通過仁川機場入境，此前在2013年巴塞羅那隊和韓國國家足球隊進行友誼賽之前，他還曾在首爾市內的百貨商店進行了購物。 獲得英超並列射手王的薩拉赫和孫興慜的對決也備受關注。兩名球員在本賽季英超聯賽中直到最後一場比賽爲止展開了激烈的競爭，最終兩人各攻入23球，共享聯賽射手王稱號。這是孫興慜和薩拉赫首次在國家隊層面交鋒。在本賽季的英超聯賽中，兩人進行過2次對決，孫興慜在兩場比賽中各攻入1球。薩拉赫在兩場比賽中均保持沈默。韓國隊與埃及隊的交鋒戰績爲5勝7平5負，平分秋色。最近兩隊的交鋒是在2005年2月，已過去17年之久。埃及隊未能進入卡塔爾世界杯決賽圈。 智利隊雖然缺少阿萊克西斯•桑切斯（34歲）、阿圖羅•比達爾（35歲•以上國際米蘭）等爲國內球迷所熟知的球員，但將派出本•布雷雷頓（23歲•布萊克本）、加裏•梅德爾（35歲•博洛尼亞）等新銳和老將參加友誼賽。巴拉圭隊大舉提拔新面孔，效力于英超聯賽的米格爾•阿爾米隆（28歲•紐卡斯爾聯隊）比較引人注目。孫興慜此前曾分別與智利、巴拉圭隊進行過一次友誼賽，但未能斬獲進球。

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