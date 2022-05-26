黑窗戶. May. 26, 2022 07:44. . 1920年，馬塞爾•杜尚（Marcel Duchamp，1887~1968年）讓木匠爲自己制作了一扇小型的法式窗戶。窗戶上用黑色皮革代替玻璃，看起來一點用處都沒有。杜尚到底爲什麽要制造這樣的窗口呢？《清新的寡婦（Fresh Widow）》這個不著邊際的題目又意味著什麽呢？ 杜尚被認爲是對20世紀美術影響最大的美術家。被稱爲“現代美術之父”的他拒絕了藝術家用手工業畫或制作的傳統藝術，選擇成品，並命名爲“現成品（Ready-Made）”。1913年，他放棄立體派畫作後，首次展示了顛覆世界觀念的Ready-Made作品，並于1917年在紐約展覽會上展出的白色馬桶獲得了最高聲譽。1920年首次制作的該黑色窗戶在杜尚作業中占有重要地位。他自己說這是新工作的出發點。喜歡玩文字遊戲的杜尚經常更換幾個字，制造出完全不同意義的文章，該作品的題目《清新的寡婦（Fresh Widow）》也只不過是從《法式窗戶（French Window）》中更換了幾個拼寫而已。雖然是調皮的表現，但實際上也是包含黑暗的時代面貌的題目。因爲受到第一次世界大戰的影響，當時歐洲有很多女性失去了丈夫。窗戶下方用他的女性分身名字“羅絲•瑟拉薇（Rose Selavy）”簽名。這是杜尚以女性名字簽名的第一部作品，之後杜尚進行了打破性別的大膽挑戰。 “讓眼前的觀衆高興的藝術是危險的。我會等待50年後，不，100年後的觀衆。”這是杜尚說的話。這意味著，具有革新性的藝術家應該創作超越時代的作品，應該警惕立即歡迎和稱贊的大衆。窗戶通常象征著通向外界的光明的未來。黑漆漆的窗戶難道不是對沒有未來的黑暗世界和前途未蔔的愚蠢的人的冷嘲熱諷嗎？美術評論家。

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