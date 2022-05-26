韓國總統室：“朝鮮第七次核試驗進入最後準備階段”. May. 26, 2022 07:46. by 崔智善記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 aurinko@donga.com,. 韓國政府當局掌握到，朝鮮繼試射彈道導彈的挑釁之後，很可能在近期進行第七次核試驗。有預測認為，朝鮮有可能在預告6月前半期召開的勞動黨全體會議上通過核試驗決議並立即付諸行動。 總統室國家安保室第壹次長金泰孝25日在與記者見面時表示：“（朝鮮核試驗）到了臨近最後準備階段的時間。”“雖然在壹兩天內進行核試驗的可能性很小，但在那之後完全有可能進行核試驗。”他還說：“（準確的核試驗時間）朝鮮領導人可能也沒有自行決定，”“從持續幾周的引爆試驗來看，已經到了朝鮮當局認為（核試驗）不會失敗、評價自己想要的規模和性能的最後準備階段。” 核試驗的可能時機是6月前半期。朝鮮曾預告，將在6月前半期（1~15日之間）召開黨中央委員會第八屆五次全體會議。就像朝鮮進行第六次核試驗的2017年朝鮮國務委員長金正恩緊急召開政治局常務委員會批準核試驗命令書壹樣，此次全體會議上有可能通過核試驗決議。 美國專門報道朝鮮問題的媒體“北緯38度”當地時間24日報道說：“從4月27日至本月14日拍攝的衛星照片顯示，5兆瓦核反應堆仍在運轉；從4月底開始，在核反應堆和廢燃料棒處理設施周邊，車輛活動比平時多。”報道稱，鈾濃縮設施“在4月27日蓋子末端被分離，本月14日捕捉到換上了藍色的蓋子。” 有預測認為，朝鮮國內新冠疫情的擴散可能會成為核試驗時機的變數。韓國國家情報院認為，新冠疫情在朝鮮境內的擴散將在5月底至6月初達到頂點。朝鮮主張在防疫戰中“抓住勝機”，可能把核試驗用於控制居民動搖。韓國的北韓研究生院大學教授梁茂進分析說：“金委員長在新冠疫情好轉趨勢中獲得了自信，表現出了要同時克服新冠疫情和加強核力量的意誌。”

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